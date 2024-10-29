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Posted 29 октября, 03:07

Published 29 октября, 03:07

Modified 29 октября, 03:31

Updated 29 октября, 03:31

Подробности инцидента с запертым ребенком в квартире во Владивостоке

Спали на коробках: новые детали инцидента с закрытым в квартире ребенком в Приморье

29 октября 2024, 03:07
Фото: prosecutor_pk

Подробности инцидента с запертым ребенком в квартире во Владивостоке

Сюжет
Дети
Жуткая история о ребенке, который просил помощи в одной из многоэтажек Владивостока, получила продолжение. Силовики вскрыли дверь, чтобы попасть в жилище. Увиденное может изумить многих приморцев.

В новых медиа появилась информация о том, что в одном из домов на Некрасовской маленький ребенок просит помощи в запертой квартире. Сотрудники прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, спасатели прибыли на место инцидента, сообщает надзорное ведомство.

Изначально стражи порядка не планировали вскрывать дверь, но были вынуждены сделать это. И то, что происходило внутри, многих повергнет в шок.

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В помещении находился шестилетний ребенок и спящая мать, от которой несло алкоголем. В квартире беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних.

Фото: prosecutor_pk
«Установлено, что еще двое детей из этой семьи, 14 и 2 лет, в это время гуляли во дворе», — отметили в прокуратуре.

Всех троих детей забрали органы опеки, а родительницу отправили на медосвидетельствование. К слову, семья уже состояла на учете в органах системы профилактики.

«Дальнейшее разбирательство поставлено на контроль в прокуратуре Ленинского района г. Владивостока. Также надзорное ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьями, состоящими на специальных учетах», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дерзкое похищение ребенка попало на видео во Владивостоке.

Дерзкое похищение ребенка во Владивостоке попало на видео
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#Новости#Общество#Дети#Владивосток#Прокуратура#Алкоголь#Органы опеки#Приморский край#Происшествия#Медицинское освидетельствование
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