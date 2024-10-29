Спали на коробках: новые детали инцидента с закрытым в квартире ребенком в Приморье

В новых медиа появилась информация о том, что в одном из домов на Некрасовской маленький ребенок просит помощи в запертой квартире. Сотрудники прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, спасатели прибыли на место инцидента, сообщает надзорное ведомство.