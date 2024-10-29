Спали на коробках: новые детали инцидента с закрытым в квартире ребенком в Приморье

Posted 29 октября, 03:07
Published 29 октября, 03:07
Modified 29 октября, 03:31
Updated 29 октября, 03:31
В новых медиа появилась информация о том, что в одном из домов на Некрасовской маленький ребенок просит помощи в запертой квартире. Сотрудники прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, спасатели прибыли на место инцидента, сообщает надзорное ведомство.
Изначально стражи порядка не планировали вскрывать дверь, но были вынуждены сделать это. И то, что происходило внутри, многих повергнет в шок.
В помещении находился шестилетний ребенок и спящая мать, от которой несло алкоголем. В квартире беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних.
«Установлено, что еще двое детей из этой семьи, 14 и 2 лет, в это время гуляли во дворе», — отметили в прокуратуре.
Всех троих детей забрали органы опеки, а родительницу отправили на медосвидетельствование. К слову, семья уже состояла на учете в органах системы профилактики.
«Дальнейшее разбирательство поставлено на контроль в прокуратуре Ленинского района г. Владивостока. Также надзорное ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьями, состоящими на специальных учетах», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дерзкое похищение ребенка попало на видео во Владивостоке.