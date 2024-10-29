Не справился с управлением, перевернулся и погиб: жуткая авария случилась в Приморье

Posted 29 октября, 06:20
Published 29 октября, 06:20
Modified 29 октября, 06:22
Updated 29 октября, 06:22
В Спасском районе полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии.
Сотрудники ГАИ получили информацию о ДТП на полевой дороге, недалеко от трассы Спасск-Дальний — Воскресенка. На место прибыли представители Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и медики.
По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля потерял управление и перевернулся, двигаясь в сторону Спасска-Дальнего со стороны озера Ханка.
В результате аварии водитель погиб, пассажир не пострадал. Мужчину ранее не привлекали к ответственности за нарушения Правил дорожного движения, его водительский стаж составляет 25 лет.
Инцидент произошел днем на мокрой дороге, при этом участок не считается опасным.
Полиция проводит расследование по факту ДТП, специалисты уже назначили несколько экспертиз. Решение будет принято после проведения проверки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае, в которой погиб пешеход.