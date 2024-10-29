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Posted 29 октября, 04:26

Published 29 октября, 04:26

Modified 29 октября, 04:28

Updated 29 октября, 04:28

Браконьера с убитым оленем поймали в нацпарке Приморского края

Поймали на горячем: браконьера с убитым зверем задержали на заповедной земле Приморья

29 октября 2024, 04:26
Фото: amurleo_land

Браконьера с убитым оленем поймали в нацпарке Приморского края

Сюжет
Полиция
Парнокопытное животное стало жертвой охотников в Приморском крае. Однако справедливость восторжествовала, — одного из убийц поймали. Второй, бросив подельника, сбежал с места преступления.

В центральной части национального парка «Земля леопарда» опергруппа обнаружила браконьера, сообщает пресс-служба организации.

Во время патрулирования охранники заметили водителя, который, увидев сотрудников, уехал с места происшествия. Затем, при помощи тепловизора, в поле зрения попал еще один человек, находившийся в лесу. Он тоже решил сбежать, но его попытка «слинять» не увенчалась успехом, — мужчину с недавно убитым оленем задержали.

«После оформления необходимых документов нарушителя сопроводили в отделение полиции для дальнейших разбирательств», — добавили в дирекции нацпарка.

Специалисты предположили, что автомобилист, кинувший товарища, является подельником задержанного. Вероятнее всего, орудие охоты осталось в машине, пока нарушитель пытался забрать убитое животное из леса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вертолет едва не погубил птиц на заповедной земле в Приморском крае.

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#Новости#Владивосток#Браконьерство#Полиция#Сотрудничество#Земля леопарда#Национальный парк#Приморский край#Убийство животных#Происшествия
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