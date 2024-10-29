Поймали на горячем: браконьера с убитым зверем задержали на заповедной земле Приморья

Posted 29 октября, 04:26
Published 29 октября, 04:26
Modified 29 октября, 04:28
Updated 29 октября, 04:28
В центральной части национального парка «Земля леопарда» опергруппа обнаружила браконьера, сообщает пресс-служба организации.
Во время патрулирования охранники заметили водителя, который, увидев сотрудников, уехал с места происшествия. Затем, при помощи тепловизора, в поле зрения попал еще один человек, находившийся в лесу. Он тоже решил сбежать, но его попытка «слинять» не увенчалась успехом, — мужчину с недавно убитым оленем задержали.
«После оформления необходимых документов нарушителя сопроводили в отделение полиции для дальнейших разбирательств», — добавили в дирекции нацпарка.
Специалисты предположили, что автомобилист, кинувший товарища, является подельником задержанного. Вероятнее всего, орудие охоты осталось в машине, пока нарушитель пытался забрать убитое животное из леса.
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