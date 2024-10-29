Поймали на горячем: браконьера с убитым зверем задержали на заповедной земле Приморья

Во время патрулирования охранники заметили водителя, который, увидев сотрудников, уехал с места происшествия. Затем, при помощи тепловизора, в поле зрения попал еще один человек, находившийся в лесу. Он тоже решил сбежать, но его попытка «слинять» не увенчалась успехом, — мужчину с недавно убитым оленем задержали.