Штукатурка могла упасть детям на головы: потолок начал рушиться в квартире в Приморье

Posted 29 октября, 07:15
Published 29 октября, 07:15
Modified 29 октября, 07:17
Updated 29 октября, 07:17
В сети появилась публикация от жильцов многоквартирного дома на 3-й Строительной во Владивостоке, в которой сообщают, что в квартире на втором этаже обвалился потолок.
Жители рассказали, что сначала начало капать с софита, позже потемнел натяжной потолок. Когда течь перестало, и жильцы начали убирать испорченное полотно потолка, посыпалась штукатурка, с крыши в квартиру снова течет вода. В квартире проживает семья с маленькими детьми, ситуация беспокоит родителей.
Фото и видео с рушащимся потолком жители дома поделились в одном из новостных телеграм-каналов.
Момент, когда вода стала течь с потолка, также засняли на камеру.
По словам жильцов, они уже связывались с управляющей компанией и жилищной инспекцией. Сотрудники УК приходили осмотреть помещение и, как сообщают жильцы, сказали, что разбираться нужно самостоятельно. Хозяева квартиры написали заявление в прокуратуру.
В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что прокуратура Первомайского района Владивостока уже проводит проверку по данному факту.
Представители надзорного ведомства выезжали на место и осматривали квартиру. По информации прокуратуры, проверка продолжается.
После всех необходимых процедур специалисты примут решение в соответствии с законом. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов проверки.
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