Штукатурка могла упасть детям на головы: потолок начал рушиться в квартире в Приморье

Жители рассказали, что сначала начало капать с софита, позже потемнел натяжной потолок. Когда течь перестало, и жильцы начали убирать испорченное полотно потолка, посыпалась штукатурка, с крыши в квартиру снова течет вода. В квартире проживает семья с маленькими детьми, ситуация беспокоит родителей.