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Posted 29 октября, 07:15

Published 29 октября, 07:15

Modified 29 октября, 07:17

Updated 29 октября, 07:17

В одном из жилых домов штукатурка пластами валится с потолка во Владивостоке

Штукатурка могла упасть детям на головы: потолок начал рушиться в квартире в Приморье

29 октября 2024, 07:15
Фото: dpskontrol_125rus.

В одном из жилых домов штукатурка пластами валится с потолка во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Жильцы многоквартирного дома рассказали, что у них с потолка течет вода и пластами валится штукатурка. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

В сети появилась публикация от жильцов многоквартирного дома на 3-й Строительной во Владивостоке, в которой сообщают, что в квартире на втором этаже обвалился потолок.

Жители рассказали, что сначала начало капать с софита, позже потемнел натяжной потолок. Когда течь перестало, и жильцы начали убирать испорченное полотно потолка, посыпалась штукатурка, с крыши в квартиру снова течет вода. В квартире проживает семья с маленькими детьми, ситуация беспокоит родителей.

Фото и видео с рушащимся потолком жители дома поделились в одном из новостных телеграм-каналов.

Фото: dpskontrol_125rus

Момент, когда вода стала течь с потолка, также засняли на камеру.

Видео: dpskontrol_125rus.

По словам жильцов, они уже связывались с управляющей компанией и жилищной инспекцией. Сотрудники УК приходили осмотреть помещение и, как сообщают жильцы, сказали, что разбираться нужно самостоятельно. Хозяева квартиры написали заявление в прокуратуру.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что прокуратура Первомайского района Владивостока уже проводит проверку по данному факту.

Представители надзорного ведомства выезжали на место и осматривали квартиру. По информации прокуратуры, проверка продолжается.

После всех необходимых процедур специалисты примут решение в соответствии с законом. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов проверки.

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