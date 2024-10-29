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Posted 29 октября, 02:07

Published 29 октября, 02:07

Modified 29 октября, 02:09

Updated 29 октября, 02:09

Ребенок может быть заперт в квартире в Приморском крае

Соседи услышали крики: ребенок заперт в квартире во Владивостоке?

29 октября 2024, 02:07
Фото: 1MI

Ребенок может быть заперт в квартире в Приморском крае

Сюжет
Дети
Жительница Владивостока услышала душераздирающие крики ребенка в подъезде дома. Женщина сразу же обратилась в полицию. К слову, силовики уже прибыли на место инцидента.

Жительница Владивостока сообщила в полицию о том, что в многоквартирном доме на Некрасовской, раздаются крики ребенка. Очевидица предполагает, что несовершеннолетний находится в квартире один.

По данным МВД, сейчас следственная группа находится в подъезде данного дома. Стражи порядка ждут хозяина жилища, чтобы не вскрывать дверь.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горожанин украл ребенка в дальневосточной столице. Оказалось, что мужчина похитил мальчика, который играл во дворе с его дочерью.

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