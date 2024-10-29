Соседи услышали крики: ребенок заперт в квартире во Владивостоке?

Posted 29 октября, 02:07
Published 29 октября, 02:07
Modified 29 октября, 02:09
Updated 29 октября, 02:09
Жительница Владивостока сообщила в полицию о том, что в многоквартирном доме на Некрасовской, раздаются крики ребенка. Очевидица предполагает, что несовершеннолетний находится в квартире один.
По данным МВД, сейчас следственная группа находится в подъезде данного дома. Стражи порядка ждут хозяина жилища, чтобы не вскрывать дверь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горожанин украл ребенка в дальневосточной столице. Оказалось, что мужчина похитил мальчика, который играл во дворе с его дочерью.