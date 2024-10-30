Замечательная новость: долгожданные прямые рейсы снова доступны жителям Приморья

Posted 29 октября, 23:57
Published 29 октября, 23:57
Modified 29 октября, 23:59
Updated 29 октября, 23:59
Прямые рейсы в Таиланд станут доступны жителям Приморского края, сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток. На период зимнего сезона авиакомпания Azur air возобновит полеты на Пхукет и в Паттайю.
Маршруты к чудесным пляжам, которые пользуются популярностью среди приморцев, будут осуществляться на авиалайнере Boing-757. Добраться до лета без пересадок жители региона смогут уже в 8 ноября, — чартерные рейсы планируют запустить с частотой один раз в 12 дней.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморья раскупили все билеты в Москву. Такой ажиотаж связан с отдыхом школьников.