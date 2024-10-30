Замечательная новость: долгожданные прямые рейсы снова доступны жителям Приморья

Маршруты к чудесным пляжам, которые пользуются популярностью среди приморцев, будут осуществляться на авиалайнере Boing-757. Добраться до лета без пересадок жители региона смогут уже в 8 ноября, — чартерные рейсы планируют запустить с частотой один раз в 12 дней.