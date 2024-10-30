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Posted 29 октября, 23:57

Published 29 октября, 23:57

Modified 29 октября, 23:59

Updated 29 октября, 23:59

Прямые рейсы из Владивостока на райский остров возобновили в Приморском крае

Замечательная новость: долгожданные прямые рейсы снова доступны жителям Приморья

29 октября 2024, 23:57
Фото: vostokmedia.com.

Прямые рейсы из Владивостока на райский остров возобновили в Приморском крае

Сюжет
Школьники
Прямой маршрут в Таиланд снова стал реальностью для жителей Приморья. Теперь до райского острова можно будет добраться с комфортом и без пересадок.

Прямые рейсы в Таиланд станут доступны жителям Приморского края, сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток. На период зимнего сезона авиакомпания Azur air возобновит полеты на Пхукет и в Паттайю.

Маршруты к чудесным пляжам, которые пользуются популярностью среди приморцев, будут осуществляться на авиалайнере Boing-757. Добраться до лета без пересадок жители региона смогут уже в 8 ноября, — чартерные рейсы планируют запустить с частотой один раз в 12 дней.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморья раскупили все билеты в Москву. Такой ажиотаж связан с отдыхом школьников.

Ажиотажный спрос: прямых билетов в Москву из Владивостока не осталось
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