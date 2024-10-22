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Posted 22 октября, 03:12

Published 22 октября, 03:12

Modified 22 октября, 03:14

Updated 22 октября, 03:14

Свободное посещение школ введут из-за циклона во Владивостоке

В школах Владивостока объявлено свободное посещение из-за непогоды

22 октября 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney

Свободное посещение школ введут из-за циклона во Владивостоке

Сюжет
Погода
Администрация Владивостока важное объявление для школьников. Теперь юные жители муниципалитета смогут пропустить занятия по уважительной причине.

Завтра, 23 октября, погода внесет коррективы в расписание учебных заведений. Из-за надвигающихся осадков мэрия приняла решение, — сделать посещение школ свободным в ближайшую среду.

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Стоит отметить, что устроить прогулку у ребят не получится, ведь дожди будут сопровождать порывы ветра, достигающие 28 метров в секунду. При такой синоптической обстановке выходить на улицу мало кому захочется.

«Сообщения о нештатных ситуациях, связанных с непогодой, будут принимать по круглосуточному телефону Единой дежурной диспетчерской службы 8 (423) 2222-333», — подчеркнули в официальном telegram-канале мэрии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осадки принесут ухудшение ситуации за окном во многих районах Приморского края.

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