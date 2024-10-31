vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 09:56

Published 31 октября, 09:56

Modified 31 октября, 09:58

Updated 31 октября, 09:58

Мужчина убил соседа после ссоры в Приморье

17 ударов ножом: мужчина забил соседа и оставил умирать в Приморье

31 октября 2024, 09:56
Фото: 1MI.

Мужчина убил соседа после ссоры в Приморье

Сюжет
Суд
Житель Уссурийска нанес не менее 17 ударов ножом своему соседу в Приморье. Тело потерпевшего нашли только спустя 13 дней из-за запаха разложения.

В Уссурийске в апреле 2022 года произошёл конфликт между подсудимым и его соседом. Обвиняемый нанес мужчине не менее 17 ударов ножом, что привело к его смерти.

Труп погибшего нашли лишь через 13 дней после преступления. Обнаружили его только когда трупный запах развеялся по всему жилому дому.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в ближайшее время на основании вердикта судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком убийстве отца сыном.

Не утаил ни обиду, ни страшную тайну: жуткое убийство отца сыном всплыло в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Пырнул ножом в грудь возле продуктового: жуткое преступление совершили в ПриморьеВосемь ударов в грудь от мужа подруги: чудовищная смерть настигла женщину в ПриморьеПоднял «уголовку» с земли: житель Приморья пойдет под суд за 5 тысяч рублей
#Новости#Дальний Восток#Суд#Уголовное дело#Уссурийск#Законодательство#Наказание#Квартира#Убийство#Труп#Нож#Смерть#Преступление#Конфликт#Приморский край#Жертва#Дом#Запах#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика