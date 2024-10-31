17 ударов ножом: мужчина забил соседа и оставил умирать в Приморье

Posted 31 октября, 09:56
Published 31 октября, 09:56
Modified 31 октября, 09:58
Updated 31 октября, 09:58
В Уссурийске в апреле 2022 года произошёл конфликт между подсудимым и его соседом. Обвиняемый нанес мужчине не менее 17 ударов ножом, что привело к его смерти.
Труп погибшего нашли лишь через 13 дней после преступления. Обнаружили его только когда трупный запах развеялся по всему жилому дому.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в ближайшее время на основании вердикта судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком убийстве отца сыном.