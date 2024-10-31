Не утаил ни обиду, ни страшную тайну: жуткое убийство отца сыном всплыло в Приморье

Posted 30 октября, 23:32
Published 30 октября, 23:32
Modified 30 октября, 23:34
Updated 30 октября, 23:34
В Достоевке Яковлевского района мужчина убил собственного отца 11 лет назад, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.
В мае 2023 года мужчина повздорил с родственником, после чего затаил обиду. Он дождался, когда папа уснет, затем ударил его три раза поленом. После содеянного, подозреваемый имитировал ограбление и покинул место преступления.
В 2013 году раскрыть убийство специалистам не удалось, но через восемь лет нашлась зацепка. Следователи установили личности тех, кому обвиняемый поведал о том, что он сотворил.
«В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В ближайшее время фигуранту и его защитнику будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела», — отметили в пресс-службе СКР Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке два россиянина совершили массовое убийство. Выйти на след правоохранителям удалось только спустя десятилетия.