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Posted 31 октября, 06:48

Published 31 октября, 06:48

Modified 31 октября, 06:50

Updated 31 октября, 06:50

Почти год 19-летний парень крал деньги пенсионеров в Приморском крае

Дети войны почти год страдали от деяний юного члена ОПГ в Приморье

31 октября 2024, 06:48
Фото: 1MI.

Почти год 19-летний парень крал деньги пенсионеров в Приморском крае

Сюжет
Пенсионеры
Юный житель Приморского края обманным путем присваивал деньги стариков. Парня не смущало, что он похищал, возможно, последние деньги у детей Великой Отечественной Войны.

19-летний житель Владивостока, в составе организационной преступной группы, похитил около 400 000 рублей у пенсионеров. Самым пожилым потерпевшим оказался приморец 1935 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В период с ноября 2023 года по февраль 2024 года преступник представлялся сотрудником полиции и действовал по схеме «Родственник попал в беду, — рассказывал ложную историю о том, что близкий нуждается в денежных средствах.

«С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил итоговое наказание в виде 10 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 2 года», — отметили в надзорном ведомстве.

Теперь молодой человек отправится в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице курьеры нашли и задержали мошенника, который питался за счет доставщиков и сотрудников ресторанов.

Нашли и задержали: курьеры раскрыли преступление во Владивостоке — эксклюзив редакции
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