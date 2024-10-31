Дети войны почти год страдали от деяний юного члена ОПГ в Приморье

Posted 31 октября, 06:48
Published 31 октября, 06:48
Modified 31 октября, 06:50
Updated 31 октября, 06:50
19-летний житель Владивостока, в составе организационной преступной группы, похитил около 400 000 рублей у пенсионеров. Самым пожилым потерпевшим оказался приморец 1935 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В период с ноября 2023 года по февраль 2024 года преступник представлялся сотрудником полиции и действовал по схеме «Родственник попал в беду, — рассказывал ложную историю о том, что близкий нуждается в денежных средствах.
«С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил итоговое наказание в виде 10 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 2 года», — отметили в надзорном ведомстве.
Теперь молодой человек отправится в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице курьеры нашли и задержали мошенника, который питался за счет доставщиков и сотрудников ресторанов.