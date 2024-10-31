Дождь, снег, ветер и резкое похолодание: непогода нанесет обширный удар по Приморью

В понедельник, 4 ноября, осадки ударят по всему краю. Во многих районах дожди сменятся снегом. Минимальные температуры составят +6 — -4 °С. Синоптики предупреждают, что обстановка на дорогах может осложнить гололед. День выдастся холодным, будет дуть сильный ветер. Снежная погода продолжится. А после непогоды станет значительно холоднее. Однако ночь предвидится теплее, чем предыдущая.