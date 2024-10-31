Дождь, снег, ветер и резкое похолодание: непогода нанесет обширный удар по Приморью

Posted 31 октября, 02:57
Published 31 октября, 02:57
Modified 31 октября, 02:59
Updated 31 октября, 02:59
Жители Приморского края постепенно отвыкают от теплых деньков. Последний осенний месяц начнется с переменчивой погоды, сообщает «Примгидромет».
Ночь на воскресенье, 3 ноября, осадков не ожидается. Антициклон принесет морозы, — -1 — -8 °С, только на юге столбики термометров поднимутся до +4 °С. Днем китайский циклон нагрянет в регион и окатит его дождями. Воздух прогреется до +5 — +13 °С.
В понедельник, 4 ноября, осадки ударят по всему краю. Во многих районах дожди сменятся снегом. Минимальные температуры составят +6 — -4 °С. Синоптики предупреждают, что обстановка на дорогах может осложнить гололед. День выдастся холодным, будет дуть сильный ветер. Снежная погода продолжится. А после непогоды станет значительно холоднее. Однако ночь предвидится теплее, чем предыдущая.
Во Владивостоке воскресенье ночь выдастся прохладной, — +1 — +4 °С. Днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 °С. К вечеру возможен дождь. Утро понедельника начнется с первого снега. Ветер усилится и станет еще холоднее. Днем непогода поутихнет, но ситуацию осложнит северо-западное дуновение.
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