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Posted 31 октября, 02:57

Published 31 октября, 02:57

Modified 31 октября, 02:59

Updated 31 октября, 02:59

Дожди со снегом и минусовые температуры ожидаются по всему Приморскому краю

Дождь, снег, ветер и резкое похолодание: непогода нанесет обширный удар по Приморью

31 октября 2024, 02:57
Фото: 1MI.

Дожди со снегом и минусовые температуры ожидаются по всему Приморскому краю

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Погода
Жители Приморского края постепенно отвыкают от теплых деньков. Последний осенний месяц начнется с переменчивой погоды, сообщает «Примгидромет». Сначала небо «обольет» регион водой, затем засыпит снегом.

Жители Приморского края постепенно отвыкают от теплых деньков. Последний осенний месяц начнется с переменчивой погоды, сообщает «Примгидромет».

Ночь на воскресенье, 3 ноября, осадков не ожидается. Антициклон принесет морозы, — -1 — -8 °С, только на юге столбики термометров поднимутся до +4 °С. Днем китайский циклон нагрянет в регион и окатит его дождями. Воздух прогреется до +5 — +13 °С.

В понедельник, 4 ноября, осадки ударят по всему краю. Во многих районах дожди сменятся снегом. Минимальные температуры составят +6 — -4 °С. Синоптики предупреждают, что обстановка на дорогах может осложнить гололед. День выдастся холодным, будет дуть сильный ветер. Снежная погода продолжится. А после непогоды станет значительно холоднее. Однако ночь предвидится теплее, чем предыдущая.

Во Владивостоке воскресенье ночь выдастся прохладной, — +1 — +4 °С. Днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 °С. К вечеру возможен дождь. Утро понедельника начнется с первого снега. Ветер усилится и станет еще холоднее. Днем непогода поутихнет, но ситуацию осложнит северо-западное дуновение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девушка провела ночь на вершине Ливадийской горы в Шкотовском районе и получила обморожение. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

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