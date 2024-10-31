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Posted 31 октября, 06:40

Published 31 октября, 06:40

Modified 31 октября, 06:42

Updated 31 октября, 06:42

Две аварии с детскими колясками случились осенью в Приморском крае

Двое грудничков пострадали под колесами авто в Приморском крае — фото

31 октября 2024, 06:40
Фото: prim_police.

Две аварии с детскими колясками случились осенью в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Малыши в колясках дважды за последние месяцы попадали пол колеса авто в Приморье. В обоих случаев малышей везли старшие сестры, водители не заметили детей.

Полиция Приморского края сообщает о возможных рисках для родителей с детской коляской.

В начале октября в поселке Анучино автомобиль Ford Focus сбил девушку с детской коляской, в которой находилась маленькая девочка. Старшая сестра везла коляску с малышкой вдоль проезжей части.

Похожее происшествие случилось месяцем ранее, 13 сентября, в селе Золотая Долина, пострадала трехмесячная девочка. Ее сестра-подросток шла с коляской, когда их сбил автомобиль. Обе девочки получили различные травмы и были госпитализированы.

Фото: prim_police

Сотрудники полиции напоминают о дополнительных правилах безопасности для тех, кто перевозит детей в колясках:

  • обязательно нужно пристегивать ребенка лямками коляски;
  • при переходе дороги нести ребенка на руках и везти пустую коляску за собой. Если невозможно, можно везти коляску либо сзади, либо сбоку от себя;
  • нельзя отвлекаться на телефон, переходя дорогу с коляской;
  • после остановки обязательно использовать тормоз коляски: важно убедиться, что коляска не поедет, когда вы остановились;
  • важно, чтобы на коляске были светоотражающие элементы: они обеспечат видимость в темное время суток.

Помните: при движении по дороге с коляской вы несете ответственность за две жизни, поэтому следует быть особенно внимательными и осторожными.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием детской коляски в Приморье.

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