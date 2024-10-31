Двое грудничков пострадали под колесами авто в Приморском крае — фото

Posted 31 октября, 06:40
Published 31 октября, 06:40
Modified 31 октября, 06:42
Updated 31 октября, 06:42
Полиция Приморского края сообщает о возможных рисках для родителей с детской коляской.
В начале октября в поселке Анучино автомобиль Ford Focus сбил девушку с детской коляской, в которой находилась маленькая девочка. Старшая сестра везла коляску с малышкой вдоль проезжей части.
Похожее происшествие случилось месяцем ранее, 13 сентября, в селе Золотая Долина, пострадала трехмесячная девочка. Ее сестра-подросток шла с коляской, когда их сбил автомобиль. Обе девочки получили различные травмы и были госпитализированы.
Сотрудники полиции напоминают о дополнительных правилах безопасности для тех, кто перевозит детей в колясках:
Помните: при движении по дороге с коляской вы несете ответственность за две жизни, поэтому следует быть особенно внимательными и осторожными.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием детской коляски в Приморье.