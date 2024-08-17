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Posted 17 августа, 06:00

Published 17 августа, 06:00

Modified 17 августа, 06:02

Updated 17 августа, 06:02

Исчезновение многодетной семьи шокировало жителей Приморского края

«Убили всю семью за копейки»: резонансное убийство шокировало жителей Приморья

17 августа 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney.

Исчезновение многодетной семьи шокировало жителей Приморского края

Сюжет
Семья
Чудовищное преступление, совершенное 30 лет назад, раскрыто в 2024 году. Приморцы обескуражены жестокостью тех, кто причастен к массовому убийству.

Громкое расследование убийства многодетной семьи во Владивостоке завершено. Совсем скоро правосудие настигнет обвиняемых. Им светит пожизненное за зверское преступление.

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Жители Приморья отреагировали на новость о страшном происшествии.

«Как? Как взрослый мужчина может убить годовалого малыша? В голове не укладывается, какой кошмар»;
«Получается, целая семья погибла за 300 долларов… Это меньше 30 000 рублей, можно сказать за копейки. Ужасно»;
«Как они жили все это время, зная, что лишили жизни троих маленьких детей, которые даже не успели познакомиться с миром…».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске раскрыто убийство 20-летней давности.

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