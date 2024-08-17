«Убили всю семью за копейки»: резонансное убийство шокировало жителей Приморья

Исчезновение многодетной семьи шокировало жителей Приморского края

Сюжет Семья

Чудовищное преступление, совершенное 30 лет назад, раскрыто в 2024 году. Приморцы обескуражены жестокостью тех, кто причастен к массовому убийству.