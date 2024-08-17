«Убили всю семью за копейки»: резонансное убийство шокировало жителей Приморья

Posted 17 августа, 06:00
Published 17 августа, 06:00
Modified 17 августа, 06:02
Updated 17 августа, 06:02
Громкое расследование убийства многодетной семьи во Владивостоке завершено. Совсем скоро правосудие настигнет обвиняемых. Им светит пожизненное за зверское преступление.
Жители Приморья отреагировали на новость о страшном происшествии.
«Как? Как взрослый мужчина может убить годовалого малыша? В голове не укладывается, какой кошмар»;
«Получается, целая семья погибла за 300 долларов… Это меньше 30 000 рублей, можно сказать за копейки. Ужасно»;
«Как они жили все это время, зная, что лишили жизни троих маленьких детей, которые даже не успели познакомиться с миром…».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске раскрыто убийство 20-летней давности.