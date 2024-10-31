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Posted 31 октября, 03:59

Published 31 октября, 03:59

Modified 31 октября, 04:01

Updated 31 октября, 04:01

Бывшего сотрудника ГАИ поймали на взятничестве в Приморском крае

Получил условку и взялся за старое: в Приморье бывший полицейский погряз в коррупции

31 октября 2024, 03:59
Фото: 1MI.

Бывшего сотрудника ГАИ поймали на взятничестве в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
В Приморском крае мужчина попался на афере в статусе силовика, а спустя месяц вновь решился на преступление. Только на этот раз предпочел поменять роль в махинации.

Бывший инспектор ГАИ получил условный срок за получение взятки в ноябре 2023 года. Однако сложившаяся ситуация ничему не научила приморца, сообщает пресс-служба УМВД Приморского края.

В декабре прошлого года мужчина вновь решился на авантюру. Он захотел освоить новую профессию, но незаконно. Экс-полицейский передал 50 000 рублей сотруднику образовательного учреждения, чтобы получить диплом вахтенного матроса.

На подозреваемого вновь возбудили уголовное дело, но уже не за получение, а за дачу взятки. Надзорное ведомство взяло на контроль привлечение к ответственности участников коррупционной схемы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура заинтересовалась инцидентом, случившимся на вершине Пидана в Приморском крае. Женщина получила обморожение во время восхождения на гору.

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