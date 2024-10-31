Получил условку и взялся за старое: в Приморье бывший полицейский погряз в коррупции

Posted 31 октября, 03:59
Published 31 октября, 03:59
Modified 31 октября, 04:01
Updated 31 октября, 04:01
Бывший инспектор ГАИ получил условный срок за получение взятки в ноябре 2023 года. Однако сложившаяся ситуация ничему не научила приморца, сообщает пресс-служба УМВД Приморского края.
В декабре прошлого года мужчина вновь решился на авантюру. Он захотел освоить новую профессию, но незаконно. Экс-полицейский передал 50 000 рублей сотруднику образовательного учреждения, чтобы получить диплом вахтенного матроса.
На подозреваемого вновь возбудили уголовное дело, но уже не за получение, а за дачу взятки. Надзорное ведомство взяло на контроль привлечение к ответственности участников коррупционной схемы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура заинтересовалась инцидентом, случившимся на вершине Пидана в Приморском крае. Женщина получила обморожение во время восхождения на гору.