Получил условку и взялся за старое: в Приморье бывший полицейский погряз в коррупции

Бывшего сотрудника ГАИ поймали на взятничестве в Приморском крае

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В Приморском крае мужчина попался на афере в статусе силовика, а спустя месяц вновь решился на преступление. Только на этот раз предпочел поменять роль в махинации.