Повесил пса и смотрел за мучениями: мужчина жестоко убил соседскую собаку в Приморье

В ходе судебного процесса установили, что в мае 2024 года в посёлке Вольно-Надеждинское осужденный поймал овчарку соседа, надел на неё петлю и повесил на перекладине во дворе своего дома. Под собственным весом собака скончалась, злоумышленник смотрел на её страдания.