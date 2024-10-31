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Posted 31 октября, 10:57

Published 31 октября, 10:57

Modified 31 октября, 11:13

Updated 31 октября, 11:13

За жестокое убийство соседского пса судили жителя Приморского края

Повесил пса и смотрел за мучениями: мужчина жестоко убил соседскую собаку в Приморье

31 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI.

За жестокое убийство соседского пса судили жителя Приморского края

Сюжет
Суд
Мужчина из Надеждинского района Приморья жестоко убил соседскую собаку. За жестокое обращение с животным ему вынесли приговор.

В Надеждинском районе мужчину признали виновным в жестоком обращении с собакой соседа. С учётом позиции прокурора ему вынесли приговор.

В ходе судебного процесса установили, что в мае 2024 года в посёлке Вольно-Надеждинское осужденный поймал овчарку соседа, надел на неё петлю и повесил на перекладине во дворе своего дома. Под собственным весом собака скончалась, злоумышленник смотрел на её страдания.

Суд приговорил его к 3 годам принудительных работ с удержанием части заработка в пользу государства. Приговор ещё не является окончательным.

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