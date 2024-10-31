Повесил пса и смотрел за мучениями: мужчина жестоко убил соседскую собаку в Приморье

Posted 31 октября, 10:57
Published 31 октября, 10:57
Modified 31 октября, 11:13
Updated 31 октября, 11:13
В Надеждинском районе мужчину признали виновным в жестоком обращении с собакой соседа. С учётом позиции прокурора ему вынесли приговор.
В ходе судебного процесса установили, что в мае 2024 года в посёлке Вольно-Надеждинское осужденный поймал овчарку соседа, надел на неё петлю и повесил на перекладине во дворе своего дома. Под собственным весом собака скончалась, злоумышленник смотрел на её страдания.
Суд приговорил его к 3 годам принудительных работ с удержанием части заработка в пользу государства. Приговор ещё не является окончательным.