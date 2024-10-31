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Posted 31 октября, 07:28

Published 31 октября, 07:28

Modified 31 октября, 07:30

Updated 31 октября, 07:30

Роковая травма отца: многодетная семья осталась без средств на жизнь в Приморье

Роковая травма отца: многодетная семья осталась без средств на жизнь в Приморье

31 октября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Житель Приморского края получил серьезную травму на работе, что привело к финансовым трудностям всю его семью. Однако никто из руководства не захотел брать ответственность за случившиеся, но справедливость восторжествовала.

Многодетный отец получил серьезную травму, из-за которой жизнь его семьи кардинально поменялась, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

В ноябре 2022 года мужчина трудился на работодателя и по договору гражданско-правового характера. Однако серьезная травма внесла коррективы в рабочую деятельность приморца. Экспертиза показала, что он пострадал на стройке, которая являлась основным источником дохода.

«Получив повреждение здоровью, он столкнулся не только с физическими страданиями, но и с утратой трудоспособности на длительный период времени (свыше 3 месяцев)», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, когда произошел несчастный случай, младшему ребенку истца был всего один год, супруга находилась в декрете. У семьи начались сложные времена из-за нехватки денежных средств.

Пятеро ответчиков отрицали свою вину в случившемся. Ведь земля, где произошел инцидент, принадлежала не им.

«Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, Советский районный суд г. Владивостока пришел к выводу о частичном удовлетворении иска, взыскав с ФГКУ „Управление лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны РФ“, которому земельный участок передан на праве постоянного бессрочного пользования, на котором произошел инцидент», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девушка, которую жестоко избили в кафе, намерена наказать своих обидчиков во Владивостоке.

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