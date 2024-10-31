В страшном пожаре сгорели два человека в Приморье

Posted 30 октября, 23:48
Published 30 октября, 23:48
Modified 30 октября, 23:50
Updated 30 октября, 23:50
В частном секторе Артема произошел пожар, который лишил жизни двоих человек. Сегодня, 31 октября, ранним утром на Бардина-Хуторского пламя охватило дом.
Жуткое происшествие обнаружили слишком поздно, поэтому оно стало роковым для приморцев. Возгорание не только уничтожило 50 квадратных метров жилплощади, но и погубило двух мужчин, которых спасатели нашли в ходе тушения огня.
«Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке студент вызволил из горящего здания женщину с маленьким ребенком. Парень спас соседей и едва не погиб.