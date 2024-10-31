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Posted 30 октября, 23:48

Published 30 октября, 23:48

Modified 30 октября, 23:50

Updated 30 октября, 23:50

Пожар со смертельным исходом случился в Приморском крае

В страшном пожаре сгорели два человека в Приморье

30 октября 2024, 23:48

Пожар со смертельным исходом случился в Приморском крае

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Пожар
Пожар стал роковым обстоятельством для двух жителей Приморского края. Пламя уничтожило не только дом, но и двух жителей региона.

В частном секторе Артема произошел пожар, который лишил жизни двоих человек. Сегодня, 31 октября, ранним утром на Бардина-Хуторского пламя охватило дом.

Жуткое происшествие обнаружили слишком поздно, поэтому оно стало роковым для приморцев. Возгорание не только уничтожило 50 квадратных метров жилплощади, но и погубило двух мужчин, которых спасатели нашли в ходе тушения огня.

«Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.
Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке студент вызволил из горящего здания женщину с маленьким ребенком. Парень спас соседей и едва не погиб.

Студент спас женщину с ребенком во время пожара во Владивостоке
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