Залило все: популярное заведение в центре Владивостока «ушло под воду» — видео

Posted 31 октября, 05:03
Published 31 октября, 05:03
Modified 31 октября, 05:05
Updated 31 октября, 05:05
Популярный ресторан китайской кухни, расположенный в центре Владивостока, «ушел под воду». Есть предположения, что заведение затопило из-за аварии на верхних этажах здания на Адмирала Фокина.
В зале стоят тазы и ведра, мебель и пол полностью залило. В сети появились фото и видео с места. Зрелище довольно пугающее — в помещении кругом вода.
Точно ли потоп вызван порывом труб водоснабжения, уточняют. Когда ресторан снова откроет свои двери для посетителей, неизвестно. Сначала хозяевам заведения придется восстанавливать зал после потопа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о тридцати затопленных во время ремонта квартирах.