vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 05:03

Published 31 октября, 05:03

Modified 31 октября, 05:05

Updated 31 октября, 05:05

Из-за прорванной трубы затопило заведение в центре Владивостока

Залило все: популярное заведение в центре Владивостока «ушло под воду» — видео

31 октября 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney.

Из-за прорванной трубы затопило заведение в центре Владивостока

Сюжет
Отопительный сезон
Ресторан на Адмирала Фокина во Владивостоке затопило из-за аварии на верхних этажах здания. Появились предположения, в чем причина потопа.

Популярный ресторан китайской кухни, расположенный в центре Владивостока, «ушел под воду». Есть предположения, что заведение затопило из-за аварии на верхних этажах здания на Адмирала Фокина.

В зале стоят тазы и ведра, мебель и пол полностью залило. В сети появились фото и видео с места. Зрелище довольно пугающее — в помещении кругом вода.

Точно ли потоп вызван порывом труб водоснабжения, уточняют. Когда ресторан снова откроет свои двери для посетителей, неизвестно. Сначала хозяевам заведения придется восстанавливать зал после потопа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о тридцати затопленных во время ремонта квартирах.

Якутский бизнесмен «затопил» 30 квартир при ремонте крыши во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовая авария произошла во ВладивостокеДва ДТП за 20 секунд? — легко: добро пожаловать во Владивосток — видеоТруп в расплющенной кабине: грузовик влетел в самосвал на трассе Владивостока — видео
#Новости#Владивосток#Отопительный сезон#Потоп#Восстановление#Приморский край#Авария#Повреждения#Происшествия#Прорыв трубы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика