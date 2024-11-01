Где купить новогоднюю елку во Владивостоке? Адреса — официально

Posted 1 ноября, 01:48
Published 1 ноября, 01:48
Modified 1 ноября, 01:50
Updated 1 ноября, 01:50
Администрация Владивостока сообщает, что город уже начинает готовиться к Новому году.
Во Владивостоке прошел онлайн аукцион по распределению площадок для елочных ярмарок. Определено семь мест, где новогодние елки будут продавать каждый день с 12 по 31 декабря.
По информации от управления по развитию бизнеса и торговли администрации Владивостока, автолавки будут расположены по следующим адресам:
Крупные елочные базары будут работать на проспекте Красного Знамени, 114 (две зоны торговли) и на Терешковой, 10.
Изначально в городе планировали создать 12 торговых точек. Предприниматели могут подать заявки в управление по развитию бизнеса на свободные лоты по адресам:
Контактную информацию можно найти на официальном сайте городской администрации.
Во время работы елочных базаров во Владивостоке представители административных структур совместно с полицией будут проводить проверки для выявления незаконной торговли. За нарушения предусмотрены штрафы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что население Владивостока приближается к отметке в миллион человек.