vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 01:48

Published 1 ноября, 01:48

Modified 1 ноября, 01:50

Updated 1 ноября, 01:50

Опубликовали список официальных елочных базаров во Владивостоке

Где купить новогоднюю елку во Владивостоке? Адреса — официально

1 ноября 2024, 01:48
Фото: 1MI.

Опубликовали список официальных елочных базаров во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Администрация Владивостока опубликовала список точек официальной продажи новогодних елок. Всего в городе планируют организовать 12 лавок и базаров.

Администрация Владивостока сообщает, что город уже начинает готовиться к Новому году.

Во Владивостоке прошел онлайн аукцион по распределению площадок для елочных ярмарок. Определено семь мест, где новогодние елки будут продавать каждый день с 12 по 31 декабря.

По информации от управления по развитию бизнеса и торговли администрации Владивостока, автолавки будут расположены по следующим адресам:

  • Верхнепортовая, 68;
  • Воронежская, 1;
  • Шилкинская, 21;
  • Светланская, 177.

Крупные елочные базары будут работать на проспекте Красного Знамени, 114 (две зоны торговли) и на Терешковой, 10.

Изначально в городе планировали создать 12 торговых точек. Предприниматели могут подать заявки в управление по развитию бизнеса на свободные лоты по адресам:

  • Карьерная, 22;
  • проспект Красного Знамени, 114;
  • Нахимова, 1;
  • Полярная, 1;
  • Сабанеева, 16.

Контактную информацию можно найти на официальном сайте городской администрации.

Во время работы елочных базаров во Владивостоке представители административных структур совместно с полицией будут проводить проверки для выявления незаконной торговли. За нарушения предусмотрены штрафы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что население Владивостока приближается к отметке в миллион человек.

Население Владивостока стремится к миллиону и превышает официальную статистику
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Владивостока содействуют в борьбе с безответственностью владельцев собакБорьба за экологию: «черные» лесорубы пополнили бюджет Владивостока на 10 млн рублейШтрафы и демонтаж: от незаконных построек очищают улицы Владивостока
#Новости#Владивосток#Новый год#Штрафы#Развитие предпринимательства#Нарушения#Торговля#Приморский край#Наш Город#Аукцион
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика