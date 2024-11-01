Ни вылететь, ни приземлиться: самолет не может попасть во Владивосток

Posted 31 октября, 23:31
Published 31 октября, 23:31
Modified 1 ноября, 00:32
Updated 1 ноября, 00:32
По данным пресс-службы аэропорта Владивосток, авиалайнер из Новосибирска уже прилетел в дальневосточную столицу, но на полчаса позже, чем планировалось. Воздушное судно из Южно-Сахалинска прибудет не в 6:40, согласно графику, а в 10:20. Более того, вылет самолета из Приморья в Иркутск тоже откладывается, — рейс перенесен на 11:00.
Корректировки в расписание внесены из-за тумана.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края могут путешествовать со своими любимцами. Путешествия с «хвостиками» стали комфортнее. Только нужно соблюдать правила и все получится.