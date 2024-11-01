Ни вылететь, ни приземлиться: самолет не может попасть во Владивосток

По данным пресс-службы аэропорта Владивосток, авиалайнер из Новосибирска уже прилетел в дальневосточную столицу, но на полчаса позже, чем планировалось. Воздушное судно из Южно-Сахалинска прибудет не в 6:40, согласно графику, а в 10:20. Более того, вылет самолета из Приморья в Иркутск тоже откладывается, — рейс перенесен на 11:00.