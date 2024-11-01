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Posted 31 октября, 23:31

Published 31 октября, 23:31

Modified 1 ноября, 00:32

Updated 1 ноября, 00:32

Задержки авиарейсов произошли в Приморье

Ни вылететь, ни приземлиться: самолет не может попасть во Владивосток

31 октября 2024, 23:31
Фото: vostokmedia.com.

Задержки авиарейсов произошли в Приморье

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Погода
Два воздушных судна не прилетели вовремя во Владивосток, а одно не смогло покинуть аэропорт. С чем связаны такие отклонения в расписании?

По данным пресс-службы аэропорта Владивосток, авиалайнер из Новосибирска уже прилетел в дальневосточную столицу, но на полчаса позже, чем планировалось. Воздушное судно из Южно-Сахалинска прибудет не в 6:40, согласно графику, а в 10:20. Более того, вылет самолета из Приморья в Иркутск тоже откладывается, — рейс перенесен на 11:00.

Корректировки в расписание внесены из-за тумана.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края могут путешествовать со своими любимцами. Путешествия с «хвостиками» стали комфортнее. Только нужно соблюдать правила и все получится.

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