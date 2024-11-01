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Posted 1 ноября, 05:21

Published 1 ноября, 05:21

Modified 1 ноября, 05:23

Updated 1 ноября, 05:23

Спасатели помогли рыбаку, который потерялся на реке Уссури в Приморье

Перевернулся в лодке и потерялся на реке: рыбака пришлось спасать в Приморье — фото

1 ноября 2024, 05:21
Фото: primgochs.

Спасатели помогли рыбаку, который потерялся на реке Уссури в Приморье

Сюжет
Происшествие
Мужчина отправился на рыбалку в Приморье, но перевернулся в лодке во время сплава по реке Уссури и потерялся. Ему на помощь пришли спасатели.

Рыбака, потерявшегося в Лесозаводском городском округе, обнаружили спасатели. Вечером 30 октября на телефон горячей линии 112 сообщили о происшествии возле села Иннокентьевка. Мужчина опрокинул лодку во время сплава по реке Уссури. Он смог выбраться на берег, но не сумел определить, где находится.

Фото: primgochs

Сотрудники ОПС по охране Лесозаводского городского округа, вместе с силами управления по чрезвычайным ситуациям и Государственной инспекции по маломерным судам, начали искать пострадавшего. Поиски затруднял туман, который снижал видимость.

Утром 31 октября местонахождение мужчины было установлено. В полдень его передали специалистам скорой помощи для осмотра.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, которого уносило на лодке в море.

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