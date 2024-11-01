Перевернулся в лодке и потерялся на реке: рыбака пришлось спасать в Приморье — фото

Рыбака, потерявшегося в Лесозаводском городском округе, обнаружили спасатели. Вечером 30 октября на телефон горячей линии 112 сообщили о происшествии возле села Иннокентьевка. Мужчина опрокинул лодку во время сплава по реке Уссури. Он смог выбраться на берег, но не сумел определить, где находится.