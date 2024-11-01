Перевернулся в лодке и потерялся на реке: рыбака пришлось спасать в Приморье — фото

Posted 1 ноября, 05:21
Published 1 ноября, 05:21
Modified 1 ноября, 05:23
Updated 1 ноября, 05:23
Рыбака, потерявшегося в Лесозаводском городском округе, обнаружили спасатели. Вечером 30 октября на телефон горячей линии 112 сообщили о происшествии возле села Иннокентьевка. Мужчина опрокинул лодку во время сплава по реке Уссури. Он смог выбраться на берег, но не сумел определить, где находится.
Сотрудники ОПС по охране Лесозаводского городского округа, вместе с силами управления по чрезвычайным ситуациям и Государственной инспекции по маломерным судам, начали искать пострадавшего. Поиски затруднял туман, который снижал видимость.
Утром 31 октября местонахождение мужчины было установлено. В полдень его передали специалистам скорой помощи для осмотра.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, которого уносило на лодке в море.