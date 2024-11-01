Заезд на рушащийся мост патрулируют в Приморском крае

Posted 1 ноября, 07:08
Published 1 ноября, 07:08
Modified 1 ноября, 07:10
Updated 1 ноября, 07:10
Сотрудники Госавтоинспекции Арсеньева следят за безопасностью движения в районе поселка Старогордеевка в Анучинском районе.
Из-за возможной деформации моста на 84 километре трассы «Осиновка — Рудная Пристань» временно ограничено движение для всех видов транспорта.
Чтобы предотвратить возможные происшествия и пробки, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно советуют водителям заранее выбирать другие пути объезда.
Варианты альтернативных маршрутов:
Сотрудники дорожно-патрульной службы работают на опасном участке и регулируют движение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возможной причине разрушения моста в Приморье.