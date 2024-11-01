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Posted 1 ноября, 07:08

Published 1 ноября, 07:08

Modified 1 ноября, 07:10

Updated 1 ноября, 07:10

Заезд на рушащийся мост патрулируют в Приморском крае

Заезд на рушащийся мост патрулируют в Приморском крае

1 ноября 2024, 07:08
Фото: prim_police.
Сюжет
Дорожное движение
На участке трассы Осиновка — Рудная Пристань в Приморье ограничено движение из-за риска деформации и обрушения моста. Заезд на мостовой переход патрулируют сотрудники ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции Арсеньева следят за безопасностью движения в районе поселка Старогордеевка в Анучинском районе.

Из-за возможной деформации моста на 84 километре трассы «Осиновка — Рудная Пристань» временно ограничено движение для всех видов транспорта.

Фото: prim_police

Чтобы предотвратить возможные происшествия и пробки, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно советуют водителям заранее выбирать другие пути объезда.

Видео: prim_police.

Варианты альтернативных маршрутов:

  • через трассу Спасск– Дальний — Варфоломеевка;
  • по автодороге Черниговка — Реттиховка — Арсеньев.

Сотрудники дорожно-патрульной службы работают на опасном участке и регулируют движение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возможной причине разрушения моста в Приморье.

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