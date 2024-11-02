Бросил, но не разлюбил: любовник из интернета напал на мужа избранницы в Приморье

Семейная пара вытолкала агрессора и вызвала спецслужбы, — скорую и полицию. На нападавшего возбудили уголовное дело: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Дальнегорский суд огласил приговор обвиняемому — условное лишение свободы на два года и восемь месяцев с испытательным сроком три года.