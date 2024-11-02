Бросил, но не разлюбил: любовник из интернета напал на мужа избранницы в Приморье

Posted 2 ноября, 04:13
Published 2 ноября, 04:13
Modified 2 ноября, 04:15
Updated 2 ноября, 04:15
Приморец пришел выяснять отношения с бывшей девушкой, но в итоге порезал язык и губу мужу экс-возлюбленной, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
Летом 2023 года житель Дальнегорска познакомился с дамой, между ними завязались любовные отношения. Но мужчине пришлось закончить роман из-за переживаний его дочери по этому поводу.
Однако в период новогодних праздников горожанин с разбитым сердцем явился домой к бывшей избраннице. Разговор в подъезде обернулся неожиданным инцидентом. Приморец начал душить возлюбленную, прося вернуться к нему. Муж потерпевшей вышел на крики. Между соперниками началась драка, в ходе которой нетрезвый оппонент порезал губу и язык супругу бывшей девушки.
Семейная пара вытолкала агрессора и вызвала спецслужбы, — скорую и полицию. На нападавшего возбудили уголовное дело: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Дальнегорский суд огласил приговор обвиняемому — условное лишение свободы на два года и восемь месяцев с испытательным сроком три года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подозрительный инцидент оказался следствием ссоры возлюбленных в Приморском крае. Пара пыталась помириться, но в итоге разругалась вновь. К слову, в итоге они все же простили друг друга, но позже.