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Posted 2 ноября, 04:13

Published 2 ноября, 04:13

Modified 2 ноября, 04:15

Updated 2 ноября, 04:15

Любовный треугольник закончился уголовным делом в Приморском крае

Бросил, но не разлюбил: любовник из интернета напал на мужа избранницы в Приморье

2 ноября 2024, 04:13
Фото: 1MI.

Любовный треугольник закончился уголовным делом в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморском крае мужчина пришел вернуть любимую, но все пошло не по плану. Ведь бывшая оказалась замужней дамой.

Приморец пришел выяснять отношения с бывшей девушкой, но в итоге порезал язык и губу мужу экс-возлюбленной, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Летом 2023 года житель Дальнегорска познакомился с дамой, между ними завязались любовные отношения. Но мужчине пришлось закончить роман из-за переживаний его дочери по этому поводу.

Однако в период новогодних праздников горожанин с разбитым сердцем явился домой к бывшей избраннице. Разговор в подъезде обернулся неожиданным инцидентом. Приморец начал душить возлюбленную, прося вернуться к нему. Муж потерпевшей вышел на крики. Между соперниками началась драка, в ходе которой нетрезвый оппонент порезал губу и язык супругу бывшей девушки.

Семейная пара вытолкала агрессора и вызвала спецслужбы, — скорую и полицию. На нападавшего возбудили уголовное дело: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Дальнегорский суд огласил приговор обвиняемому — условное лишение свободы на два года и восемь месяцев с испытательным сроком три года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подозрительный инцидент оказался следствием ссоры возлюбленных в Приморском крае. Пара пыталась помириться, но в итоге разругалась вновь. К слову, в итоге они все же простили друг друга, но позже.

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