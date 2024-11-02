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Posted 2 ноября, 10:35

Published 2 ноября, 10:35

Modified 2 ноября, 10:37

Updated 2 ноября, 10:37

Незаконный авторынок ликвидировали во Владивостоке

Пытались возродить «Зеленку»? Еще один стихийный авторынок свернули во Владивостоке

2 ноября 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney.

Незаконный авторынок ликвидировали во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Стихийный авторынок организовали во Владивостоке. Прокуратура и администрация города очистили территорию от продавцов. Машины уже эвакуировали, будки охраны увезли.

Во Владивостоке во дворе домов по адресу Адмирала Смирнова, 8, 10, появился стихийный авторынок, на него начали жаловаться местные жители.

Прокуратура города начала проверку соблюдения законов о земле. Оказалось, что участок принадлежит муниципалитету и предназначен для благоустройства территории вокруг домов. Однако вместо этого там установлены временные постройки и припаркованы автомобили без номеров.

Прокуратура Владивостока совместно с полицией и администрацией работает над освобождением участка от незаконных построек.

Прокуратура проследит за тем, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нелегальные авторынки могут эвакуировать в Приморье.

«Зеленку» могут начать эвакуировать: продавцам авто поставили ультиматум в Приморье
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