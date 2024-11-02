Пытались возродить «Зеленку»? Еще один стихийный авторынок свернули во Владивостоке

Posted 2 ноября, 10:35
Published 2 ноября, 10:35
Modified 2 ноября, 10:37
Updated 2 ноября, 10:37
Во Владивостоке во дворе домов по адресу Адмирала Смирнова, 8, 10, появился стихийный авторынок, на него начали жаловаться местные жители.
Прокуратура города начала проверку соблюдения законов о земле. Оказалось, что участок принадлежит муниципалитету и предназначен для благоустройства территории вокруг домов. Однако вместо этого там установлены временные постройки и припаркованы автомобили без номеров.
Прокуратура Владивостока совместно с полицией и администрацией работает над освобождением участка от незаконных построек.
Прокуратура проследит за тем, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нелегальные авторынки могут эвакуировать в Приморье.