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Posted 2 ноября, 00:25

Published 2 ноября, 00:25

Modified 2 ноября, 00:27

Updated 2 ноября, 00:27

Мужчины спланировали убийство обидчика в Приморье

Тщательно спланировали убийство: зверское нападение произошло во Владивостоке

2 ноября 2024, 00:25
Фото: 1MI.

Мужчины спланировали убийство обидчика в Приморье

Сюжет
Следственный комитет
Во Владивостоке ссора мужчин переросла в жуткую попытку убийства. Жертва разгневанных приморцев отчаянно боролась за жизнь.

Во Владивостоке мужские разборки закончились покушением на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.

В 2022 году между горожанами вспыхнул конфликт. Два приморца намеревались поставить точку в разногласиях с оппонентом радикальным способом, — убийством. Они тщательно спланировали свои действия, — подготовили орудия для расправы, маскировочные маски и авто для бегства с места преступления.

Подозреваемые выследили обидчика и напали на него на улице Колесника. Обвиняемые нанесли не меньше 20 ударов, но потерпевший сопротивлялся, как мог. Он спрятал голову под припаркованную машину, защищаясь от увечий.

Нападавшие, испугавшись задержания, скрылись с места происшествия. Пострадавший выжил, ему вовремя оказали медицинскую помощь.

На потенциальных злоумышленников возбудили уголовное дело: покушение на убийство человека. На сегодняшний день подозреваемым предъявлено окончательное обвинение.

«В ближайшее время стороне защите будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела», — отметили в СКР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подросток за рулем погубил жизнь собственного отца в Приморском крае.

Убил собственного отца: смертельная авария с участием подростка случилась в Приморье
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