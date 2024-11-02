Тщательно спланировали убийство: зверское нападение произошло во Владивостоке

Posted 2 ноября, 00:25
Published 2 ноября, 00:25
Modified 2 ноября, 00:27
Updated 2 ноября, 00:27
Во Владивостоке мужские разборки закончились покушением на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.
В 2022 году между горожанами вспыхнул конфликт. Два приморца намеревались поставить точку в разногласиях с оппонентом радикальным способом, — убийством. Они тщательно спланировали свои действия, — подготовили орудия для расправы, маскировочные маски и авто для бегства с места преступления.
Подозреваемые выследили обидчика и напали на него на улице Колесника. Обвиняемые нанесли не меньше 20 ударов, но потерпевший сопротивлялся, как мог. Он спрятал голову под припаркованную машину, защищаясь от увечий.
Нападавшие, испугавшись задержания, скрылись с места происшествия. Пострадавший выжил, ему вовремя оказали медицинскую помощь.
На потенциальных злоумышленников возбудили уголовное дело: покушение на убийство человека. На сегодняшний день подозреваемым предъявлено окончательное обвинение.
«В ближайшее время стороне защите будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела», — отметили в СКР.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подросток за рулем погубил жизнь собственного отца в Приморском крае.