Тщательно спланировали убийство: зверское нападение произошло во Владивостоке

В 2022 году между горожанами вспыхнул конфликт. Два приморца намеревались поставить точку в разногласиях с оппонентом радикальным способом, — убийством. Они тщательно спланировали свои действия, — подготовили орудия для расправы, маскировочные маски и авто для бегства с места преступления.