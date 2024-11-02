Убил собственного отца: смертельная авария с участием подростка случилась в Приморье

Posted 1 ноября, 23:53
Published 1 ноября, 23:53
Modified 1 ноября, 23:55
Updated 1 ноября, 23:55
В Дмитриевке Черниговского района подросток спровоцировал смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 16-летний парень на Mazda Capella съехал с дороги и врезался в столб.
В результате аварии пострадал 43-летний пассажир, который приходился отцом юному водителю. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но спустя восемь дней он скончался.
Стоит отметить, что несовершеннолетний не обучался автовождению. А погибший, предположительно, в нетрезвом состоянии сидел сзади.
В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с российским законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.
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