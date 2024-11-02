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Posted 1 ноября, 23:53

Published 1 ноября, 23:53

Modified 1 ноября, 23:55

Updated 1 ноября, 23:55

В смертельной аварии погиб отец водителя в Приморском крае

Убил собственного отца: смертельная авария с участием подростка случилась в Приморье

1 ноября 2024, 23:53
Фото: 1MI.

В смертельной аварии погиб отец водителя в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Нетрезвый житель Приморского края доверился неопытному в вождении сыну и позволил ему сесть за руль. В результате необдуманного решения родитель лишился жизни.

В Дмитриевке Черниговского района подросток спровоцировал смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 16-летний парень на Mazda Capella съехал с дороги и врезался в столб.

В результате аварии пострадал 43-летний пассажир, который приходился отцом юному водителю. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но спустя восемь дней он скончался.

Стоит отметить, что несовершеннолетний не обучался автовождению. А погибший, предположительно, в нетрезвом состоянии сидел сзади.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с российским законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезная авария случилась на Русском острове. Автомобилист сбил девушку на «зебре».

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