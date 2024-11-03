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Posted 3 ноября, 02:00

Published 3 ноября, 02:00

Modified 3 ноября, 02:02

Updated 3 ноября, 02:02

Зима вот-вот нагрянет в Приморский край

Добро пожаловать, зима: грозовые ливни, снег и гололед нанесут удар по Приморью

3 ноября 2024, 02:00
Фото: 1MI.

Зима вот-вот нагрянет в Приморский край

Сюжет
Дождь
Зимний «вайб» накроет Приморский край уже в ближайшее время. Погода мощно окатит регион водой на прощание, затем местное население почувствует дыхание зимы.

Сегодня, 3 ноября, зима начнет прогонять лето, сообщает «Маглипогода». Постепенно холода освоятся в регионе, 7 ноября морозное настроение погоды накроет Приморье, хоть и временно.

Стоит отметить, по данным основателя сайта Руслана Юрковского, циклон уже начал подходить к краю. После 15:00 ожидается серьезное ухудшение погоды. На юг нагрянут грозовые ливни, а ближе к северу подойдут сильные дожди, которые сменятся снегом. На перевалах и в северных районах ожидается гололед.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что владивостокцы начали готовиться к зиме на прошлой неделе.

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