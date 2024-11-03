Добро пожаловать, зима: грозовые ливни, снег и гололед нанесут удар по Приморью

Posted 3 ноября, 02:00
Published 3 ноября, 02:00
Modified 3 ноября, 02:02
Updated 3 ноября, 02:02
Сегодня, 3 ноября, зима начнет прогонять лето, сообщает «Маглипогода». Постепенно холода освоятся в регионе, 7 ноября морозное настроение погоды накроет Приморье, хоть и временно.
Стоит отметить, по данным основателя сайта Руслана Юрковского, циклон уже начал подходить к краю. После 15:00 ожидается серьезное ухудшение погоды. На юг нагрянут грозовые ливни, а ближе к северу подойдут сильные дожди, которые сменятся снегом. На перевалах и в северных районах ожидается гололед.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что владивостокцы начали готовиться к зиме на прошлой неделе.