Добро пожаловать, зима: грозовые ливни, снег и гололед нанесут удар по Приморью

Стоит отметить, по данным основателя сайта Руслана Юрковского, циклон уже начал подходить к краю. После 15:00 ожидается серьезное ухудшение погоды. На юг нагрянут грозовые ливни, а ближе к северу подойдут сильные дожди, которые сменятся снегом. На перевалах и в северных районах ожидается гололед.