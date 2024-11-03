«Вот это макияж»: экстравагантный парень раздает конфеты во Владивостоке — видео

В одном из торговых комплексов горожан встречал необычный парень в ярком красном костюме. Макияж у него был тоже весьма необычным, — уж очень напоминал популярного кинозлодея из фильма «Джокер» (18+). К слову, волосы окрашены у него тоже в не менее экстравагантный цвет.