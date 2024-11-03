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Posted 3 ноября, 04:10

Published 3 ноября, 04:10

Modified 3 ноября, 08:04

Updated 3 ноября, 08:04

Джокер раздает сладости в торговом центре Владивостока

«Вот это макияж»: экстравагантный парень раздает конфеты во Владивостоке — видео

3 ноября 2024, 04:10
Фото: vostokmedia.com.

Джокер раздает сладости в торговом центре Владивостока

Воскресный день выдался удивительным у посетителей торгового центра во Владивостоке. Их встречал молодой человек в красном костюме и с корзиной конфет.

В одном из торговых комплексов горожан встречал необычный парень в ярком красном костюме. Макияж у него был тоже весьма необычным, — уж очень напоминал популярного кинозлодея из фильма «Джокер» (18+). К слову, волосы окрашены у него тоже в не менее экстравагантный цвет.

«В руках корзина с конфетами, сам озадачен. Сначала не поняла. А потом, как поняла, что передо мной, скорее всего, человек, встречающий гостей на предстоящую вечеринку. Рядом стоял человек, проверяющий аппаратуру», — отметила девушка.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока мужчина разыскивал отца.

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