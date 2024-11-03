«Вот это макияж»: экстравагантный парень раздает конфеты во Владивостоке — видео

Posted 3 ноября, 04:10
Published 3 ноября, 04:10
Modified 3 ноября, 08:04
Updated 3 ноября, 08:04
В одном из торговых комплексов горожан встречал необычный парень в ярком красном костюме. Макияж у него был тоже весьма необычным, — уж очень напоминал популярного кинозлодея из фильма «Джокер» (18+). К слову, волосы окрашены у него тоже в не менее экстравагантный цвет.
«В руках корзина с конфетами, сам озадачен. Сначала не поняла. А потом, как поняла, что передо мной, скорее всего, человек, встречающий гостей на предстоящую вечеринку. Рядом стоял человек, проверяющий аппаратуру», — отметила девушка.