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Posted 3 ноября, 07:47

Published 3 ноября, 07:47

Modified 3 ноября, 07:49

Updated 3 ноября, 07:49

Снег начался во многих районах Приморского края

Зимушка разгулялась: снегопад стремительно распространяется по Приморью

3 ноября 2024, 07:47
Фото: 1MI.

Снег начался во многих районах Приморского края

Сюжет
Погода
Не успели жители Приморского края привыкнуть к дождю в ноябре, как небо «пустило в ход» снежинки. Зимняя сказка наблюдается во многих уголках региона. Не верите? — взгляните сами.

Сибирцево припорошило снегом. Деревья уже стали белыми, но дорога все еще теплая из-за плюсовых температур, поэтому снежинки быстро превращаются в воду.

Видео: vostokmedia.com.

Ближе к Спасскому району обстановка накаляется. Осадки выглядят более серьезными, так как немного осложняют путь. Вероятно, на севере снега будет заметно больше, чем в других частях региона.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезные осадки начались в Приморском крае. Одним из первых под раздачу попал Уссурийск.

Зимний «апокалипсис» надвигается: снегопад начался в Приморье — видео
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