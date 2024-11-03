Зимушка разгулялась: снегопад стремительно распространяется по Приморью

Posted 3 ноября, 07:47
Published 3 ноября, 07:47
Modified 3 ноября, 07:49
Updated 3 ноября, 07:49
Сибирцево припорошило снегом. Деревья уже стали белыми, но дорога все еще теплая из-за плюсовых температур, поэтому снежинки быстро превращаются в воду.
Ближе к Спасскому району обстановка накаляется. Осадки выглядят более серьезными, так как немного осложняют путь. Вероятно, на севере снега будет заметно больше, чем в других частях региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезные осадки начались в Приморском крае. Одним из первых под раздачу попал Уссурийск.