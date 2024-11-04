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Posted 4 ноября, 08:15

Published 4 ноября, 08:15

Modified 4 ноября, 08:17

Updated 4 ноября, 08:17

Картина дня в Приморье: День народного единства, выдуманный угон, бойцовский клуб

Картина дня в Приморье: День народного единства, выдуманный угон, бойцовский клуб

4 ноября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney.
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Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

День народного единства

Сегодня, 4 ноября, Владивосток погрузился в атмосферу праздника, посвященного Дню народного единства. Утром стартовал автопробег, маршрут которого пролегает от мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной до острова Русский.

Открытие автопробега прошло с возложением цветов к вечному огню, а после его завершения участники посетят бесплатную экскурсию по парку «Патриот» и мемориальному комплексу «Ворошиловская батарея».

Главные события развернулись на центральной площади города, где в полдень начнётся «Круг единства». Здесь Ассамблея народов Приморья представит разнообразные культурные зоны, где гости могут ознакомиться с национальными традициями народов, населяющих Приморский край. На площадке будут проводиться мастер-классы, а также показательные представления казаков, интерактивные игры и этнический аквагрим.

День народного единства в Приморье: хоровод дружбы, этно-фудкорт и автопробег
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Губернатор Приморья поздравил приморцев с Днем народного единства

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем народного единства. Этот праздник символизирует единство людей разных национальностей, профессий и возрастов, объединённых общей гордостью за нашу страну и её историю.

Олег Кожемяко в своем поздравительном слове напомнил, что этот праздник объединяет людей разных национальностей, профессий и возрастов общим чувством гордости за Россию и её историю. Больше 400 лет назад, в смутные времена, тысячи жителей нашей страны сплотились, чтобы сохранить независимость и целостность Отечества, вернуть на нашу землю мир и свободу. Эта победа стала по-настоящему народной.

«На протяжении многих веков народы России демонстрируют единство и солидарность в трудные времена перед лицом испытаний. И сейчас по зову сердца десятки тысяч людей отправились защищать Родину на специальную военную операцию. Среди тех, кому присвоено высокое звание Героя Российской Федерации, знак отличия „Герой Приморья“ и другие высокие награды — русские, осетины, и дагестанцы, буряты и якуты, башкиры и татары, представители самых разных национальностей. Мы по праву гордимся подвигами всех наших воинов и склоняем головы перед павшими товарищами. В свою очередь, сотни тысяч приморцев в тылу делают все, чтобы наша армия выстояла и одержала долгожданную Победу. Каждый вносит свой вклад в одно общее дело, — сказал Олег Кожемяко.
Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем народного единства
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Выдуманный угон

Жителя Кировского района, 2006 года рождения, обвиняют в подаче ложного заявления об угоне автомобиля. В сентябре 2024 года он заявил о краже своего Toyota Chaser.

Однако в ходе расследования правоохранительные органы установили, что юноша ранее управлял автомобилем без водительских прав. Он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, скрылся с места и оставил машину на одной из улиц поселка Кировский.

Приморец «выдумал угон» и попал на скамью подсудимых
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Школьный бойцовский клуб

В одной из школ Владивостока подростки вынуждали 12-летнего школьника участвовать в боях с одноклассниками. Мать ребенка обратилась в полицию и сообщила, что ее сын подвергался давлению и угрозам со стороны сверстника, заставлявшего его драться.

Для обсуждения инцидента в учебном заведении провели Совет профилактики, на который были приглашены учащиеся и их родители. Параллельно с этим в отделе полиции с подростком и его родителями провели профилактическую беседу, где разъяснили административную ответственность за подобные действия согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

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#Новости#Картина дня#События#Приморье#Восток-Медиа
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