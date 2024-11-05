Зимняя сказка: морозы схлестнулись с частичками лета в Приморье — фото

Posted 5 ноября, 07:24
Published 5 ноября, 07:24
Modified 5 ноября, 07:26
Updated 5 ноября, 07:26
Вероятно, приморская природа не ожидала, что обильные дожди обернутся жутким снегопадом. В некоторых районах снежинки плотно укрыли еще зеленые деревья и яркие бутоны цветов.
Ведь буквально пару дней назад земля была теплой и радовала жителей региона цветущими растениями. Стоит отметить, что снег хоть и заполонил земли Приморья, выглядит природа чарующе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что настоящие зимние морозы не за горами. В Приморском крае совсем скоро станет очень холодно.