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Posted 5 ноября, 07:24

Published 5 ноября, 07:24

Modified 5 ноября, 07:26

Updated 5 ноября, 07:26

Снег укрыл зеленую листву и цветы в Приморском крае

Зимняя сказка: морозы схлестнулись с частичками лета в Приморье — фото

5 ноября 2024, 07:24
Фото: maglipogoda_kanal.

Снег укрыл зеленую листву и цветы в Приморском крае

Сюжет
Погода
Прекрасные виды открываются из окон многих домов Приморского края. Снежинки украсили яркие деревья и цветы, которые совсем недавно расцвели на придомовых территория. Настоящая сказка. Не верите? Взгляните сами.

Вероятно, приморская природа не ожидала, что обильные дожди обернутся жутким снегопадом. В некоторых районах снежинки плотно укрыли еще зеленые деревья и яркие бутоны цветов.

Ведь буквально пару дней назад земля была теплой и радовала жителей региона цветущими растениями. Стоит отметить, что снег хоть и заполонил земли Приморья, выглядит природа чарующе.

Фото: maglipogoda_kanal

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что настоящие зимние морозы не за горами. В Приморском крае совсем скоро станет очень холодно.

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