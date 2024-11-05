Зимняя сказка: морозы схлестнулись с частичками лета в Приморье — фото

Снег укрыл зеленую листву и цветы в Приморском крае

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Прекрасные виды открываются из окон многих домов Приморского края. Снежинки украсили яркие деревья и цветы, которые совсем недавно расцвели на придомовых территория. Настоящая сказка. Не верите? Взгляните сами.