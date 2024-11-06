Любовь зла: «Американец» украл у жительницы Приморья более 1 млн рублей

Женщина познакомилась с человеком, который представился гражданином США. «Иностранец» обещал прилететь в Россию, чтобы встретиться с избранницей. Также он заявил, что отправил ей подарки. Однако пассии «американца» пришлось раскошелиться на некие таможенные сборы и доставку посылки. Потерпевшая перевела аферисту более 1 200 000 рублей, но заграничных презентов так и не получила.