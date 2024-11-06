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Posted 6 ноября, 03:33

Published 6 ноября, 03:33

Modified 6 ноября, 03:36

Updated 6 ноября, 03:36

Аферист представился американцем и похитил деньги у жительницы Приморского края

Любовь зла: «Американец» украл у жительницы Приморья более 1 млн рублей

6 ноября 2024, 03:33
Фото: 1MI.

Аферист представился американцем и похитил деньги у жительницы Приморского края

Сюжет
Мошенничество
Роман по переписке закончился весьма грустно для женщины в Приморском крае. Псевдо-иностранец не только разбил сердце влюбленной дамы, но и присвоил ее деньги.

Жительница Шкотово лишилась 1 000 000 рублей в результате любовных отношений с «американцем», сообщает пресс-служба прокуратуры.

Женщина познакомилась с человеком, который представился гражданином США. «Иностранец» обещал прилететь в Россию, чтобы встретиться с избранницей. Также он заявил, что отправил ей подарки. Однако пассии «американца» пришлось раскошелиться на некие таможенные сборы и доставку посылки. Потерпевшая перевела аферисту более 1 200 000 рублей, но заграничных презентов так и не получила.

«Затем мужчина сообщал что сталкивался с другими трудностями для решения которых ему срочно нужно отправить деньги: задержали в аэропорту, проблемы с определением места жительства ребенка и т. д.», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело: мошенничество в особо крупном размере.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мошенница присвоила 6 000 000 рублей, принадлежавшие матери погибшего военного в Приморском крае.

Выудила 6 000 000 рублей: мать погибшего военного стала жертвой мошенницы в Приморье
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