Любовь зла: «Американец» украл у жительницы Приморья более 1 млн рублей

Posted 6 ноября, 03:33
Published 6 ноября, 03:33
Modified 6 ноября, 03:36
Updated 6 ноября, 03:36
Жительница Шкотово лишилась 1 000 000 рублей в результате любовных отношений с «американцем», сообщает пресс-служба прокуратуры.
Женщина познакомилась с человеком, который представился гражданином США. «Иностранец» обещал прилететь в Россию, чтобы встретиться с избранницей. Также он заявил, что отправил ей подарки. Однако пассии «американца» пришлось раскошелиться на некие таможенные сборы и доставку посылки. Потерпевшая перевела аферисту более 1 200 000 рублей, но заграничных презентов так и не получила.
«Затем мужчина сообщал что сталкивался с другими трудностями для решения которых ему срочно нужно отправить деньги: задержали в аэропорту, проблемы с определением места жительства ребенка и т. д.», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело: мошенничество в особо крупном размере.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мошенница присвоила 6 000 000 рублей, принадлежавшие матери погибшего военного в Приморском крае.