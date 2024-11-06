«Была пьяна, но не жалею»: женщина избила полицейского до сотрясения мозга в Приморье

Posted 5 ноября, 23:59
Published 5 ноября, 23:59
Modified 6 ноября, 00:02
Updated 6 ноября, 00:02
Жительница Партизанска избила сотрудника полиции, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Правоохранители проверяли мужчину по месту жительства, недавно освободившегося из тюрьмы. Стоит отметить, что приморец нарушил административный надзор, так как был в состоянии опьянения. Стражи порядка были вынуждены предложить ему проехать в отдел полиции для составления соответствующего протокола.
Однако это возмутило его нетрезвую приятельницу, которая не только нецензурно выругалась по этому поводу, но и избила полицейского. В результате инцидента потерпевший получил сотрясение головного мозга.
Женщину осудили за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Ей назначили наказание — условный срок на три года и шесть месяцев.
К слову, фигурантка заявила, что конфликт начался из-за того, что участковый решил зафиксировать ее поведение на камеру. Более того, она согласилась, что была пьяна, когда избивала правоохранителя, но алкоголь не повлиял на ее поведение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина Кировского района «выдумал» угон собственного автомобиля. Однако полицейские раскрыли умысел приморца.