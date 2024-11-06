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Posted 6 ноября, 05:43

Published 6 ноября, 05:43

Modified 6 ноября, 05:45

Updated 6 ноября, 05:45

О последствиях снегопада рассказали жители Приморского края

Что по снегу? — обстановка в Приморье после снежных осадков — фото

6 ноября 2024, 05:43
Фото: 1MI.

О последствиях снегопада рассказали жители Приморского края

Сюжет
Погода
Снежные осадки вновь ударили по Приморскому краю минувшей ночью. Жители разных районов поделились обстановкой на улицах муниципалитетов.

Владивосток наконец ощутил, хоть и ненадолго, дыхание зимы. Первые снежинки упали на землю в дальневосточной столице. К слову, минувшая ночь принесла немало осадков в другие районы региона.

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Например, в Спасске-Дальнем до сих пор лежит снег, который слегка припорошил замерзшие дороги. Сугробов, конечно, не виднеется, но минусовые температуры сохранили «следы» зимы.

Фото: vostokmedia.com

К слову, судя по фото, погода наладилась. Стоит отметить, что в Лесозаводске и Арсеньеве бОльшая часть снега тоже растаяла к обеду. А в Черниговском районе, по словам местных жителей, существенных осадков и не было.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад создал настоящую зимнюю сказку в Приморском крае. Белые сугробы укрыли зеленую листву и цветы.

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