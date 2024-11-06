Что по снегу? — обстановка в Приморье после снежных осадков — фото

Posted 6 ноября, 05:43
Published 6 ноября, 05:43
Modified 6 ноября, 05:45
Updated 6 ноября, 05:45
Владивосток наконец ощутил, хоть и ненадолго, дыхание зимы. Первые снежинки упали на землю в дальневосточной столице. К слову, минувшая ночь принесла немало осадков в другие районы региона.
Например, в Спасске-Дальнем до сих пор лежит снег, который слегка припорошил замерзшие дороги. Сугробов, конечно, не виднеется, но минусовые температуры сохранили «следы» зимы.
К слову, судя по фото, погода наладилась. Стоит отметить, что в Лесозаводске и Арсеньеве бОльшая часть снега тоже растаяла к обеду. А в Черниговском районе, по словам местных жителей, существенных осадков и не было.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад создал настоящую зимнюю сказку в Приморском крае. Белые сугробы укрыли зеленую листву и цветы.