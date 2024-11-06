Дождались: первый снегопад начался во Владивостоке — видео

Posted 6 ноября, 03:07
Published 6 ноября, 03:07
Modified 6 ноября, 03:11
Updated 6 ноября, 03:11
Недалеко от Владивостока с утра повалил снег, о чем с радостью сообщали подписчики новых медиа. У некоторых жителей дальневосточной столицы теплилась надежда, — приморцы ждали заветные снежинки в городе.
И долгожданное событие случилось! Молодой человек поделился вестью о том, что «белые мухи» таки начали падать на землю во Владивостоке.
Пока снегопад скромно дает о себе знать, но что будет дальше — загадка. Остается надеяться, что зимние осадки пройдут без происшествий и не станут причиной коллапсов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во многих районах Приморского края ожидается гололед, особенно на перевалах.