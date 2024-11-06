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Posted 6 ноября, 03:07

Published 6 ноября, 03:07

Modified 6 ноября, 03:11

Updated 6 ноября, 03:11

Первые снежинки заметили во Владивостоке

Дождались: первый снегопад начался во Владивостоке — видео

6 ноября 2024, 03:07
Фото: 1MI.

Первые снежинки заметили во Владивостоке

Сюжет
Погода
Теперь Владивосток не исключение, — краевая столица пополнила ряды муниципалитетов, где выпал первый снежок.

Недалеко от Владивостока с утра повалил снег, о чем с радостью сообщали подписчики новых медиа. У некоторых жителей дальневосточной столицы теплилась надежда, — приморцы ждали заветные снежинки в городе.

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И долгожданное событие случилось! Молодой человек поделился вестью о том, что «белые мухи» таки начали падать на землю во Владивостоке.

Видео: vostokmedia.com.

Пока снегопад скромно дает о себе знать, но что будет дальше — загадка. Остается надеяться, что зимние осадки пройдут без происшествий и не станут причиной коллапсов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во многих районах Приморского края ожидается гололед, особенно на перевалах.

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