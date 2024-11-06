vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 04:14

Published 6 ноября, 04:14

Modified 6 ноября, 04:16

Updated 6 ноября, 04:16

Состоялась рабочая встреча главы Приморского края с дипломатами из КНДР

«Дружба на долгие годы»: губернатор Приморья провел переговоры с дипломатами КНДР

6 ноября 2024, 04:14
Фото: primorsky.ru.

Состоялась рабочая встреча главы Приморского края с дипломатами из КНДР

Сюжет
Спорт
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Деловая встреча была посвящена двустороннему развитию туризма, культуры и спорта.

Глава региона заявил, что визит северокорейского дипломата очень важен в период активного развития отношений между странами.

«Благодаря тесному общению президента России Владимира Путина и Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына уже более тысячи туристов посетило Северную Корею. Интерес к стране растет, открыто пассажирское, авиасообщение, наши дети отдыхают у вас в пионерском лагере. В следующем году в КНДР открывается новый курорт, который будет интересен российским туристам. Корейские ребята участвовали в играх „Дети Приморья“, Молодежных студенческих играх, тренируются у нас по различным видам спорта», — заявил губернатор.

Олег Кожемяко отметил, что сотрудничество в области культуры тоже активно налаживается. Российские деятели искусства представили в Пхеньяне балет «Спящая красавица». Также Приморский край заинтересован в участии корейских коллективов в региональных театральных фестивалях.

В свою очередь Цой Сон Хи выразила благодарность Олегу Кожемяко за вклад в развитие сотрудничества между державами.

«Приморский край граничит с нашей страной. Хорошо известно о ваших усилиях, которые вы прилагаете для развития межрегионального сотрудничества. Отношения между нашими странами развиваются на высоком уровне благодаря особому вниманию нашего уважаемого председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. В Пхеньяне в ноябре откроется пленарное заседание межправительственной комиссии, где представители обеих стран более обстоятельно обсудят вопросы нашего сотрудничества», — сказала министр.

Положительная динамика развития взаимоотношений способствует долгосрочному сотрудничеству. Губернатор края заявил, что данные направления являются фундаментом для многолетней дружбы регионов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент России Владимир Путин поддержит Северную Корею в случае военного конфликта с недружественными странами.

Путин поддержит соседа Приморья: Россия окажет КНДР военную помощь при необходимости
Узнать подробнее
Читайте также:
Бюджет Приморья сохранит социальную направленность, и вырастут расходы на спортОлег Кожемяко поздравил приморцев с Днем народного единстваОбморожение и «призрачные» туристы: что осложнило поиски путешественников в Приморье?
#Новости#Общество#Спорт#Культура#Владимир Путин#Владивосток#Туризм#Олег Кожемяко#Приморский край#Политика#Ким Чен Ын
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика