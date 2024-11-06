«Дружба на долгие годы»: губернатор Приморья провел переговоры с дипломатами КНДР

Posted 6 ноября, 04:14
Published 6 ноября, 04:14
Modified 6 ноября, 04:16
Updated 6 ноября, 04:16
Глава региона заявил, что визит северокорейского дипломата очень важен в период активного развития отношений между странами.
«Благодаря тесному общению президента России Владимира Путина и Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына уже более тысячи туристов посетило Северную Корею. Интерес к стране растет, открыто пассажирское, авиасообщение, наши дети отдыхают у вас в пионерском лагере. В следующем году в КНДР открывается новый курорт, который будет интересен российским туристам. Корейские ребята участвовали в играх „Дети Приморья“, Молодежных студенческих играх, тренируются у нас по различным видам спорта», — заявил губернатор.
Олег Кожемяко отметил, что сотрудничество в области культуры тоже активно налаживается. Российские деятели искусства представили в Пхеньяне балет «Спящая красавица». Также Приморский край заинтересован в участии корейских коллективов в региональных театральных фестивалях.
В свою очередь Цой Сон Хи выразила благодарность Олегу Кожемяко за вклад в развитие сотрудничества между державами.
«Приморский край граничит с нашей страной. Хорошо известно о ваших усилиях, которые вы прилагаете для развития межрегионального сотрудничества. Отношения между нашими странами развиваются на высоком уровне благодаря особому вниманию нашего уважаемого председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. В Пхеньяне в ноябре откроется пленарное заседание межправительственной комиссии, где представители обеих стран более обстоятельно обсудят вопросы нашего сотрудничества», — сказала министр.
Положительная динамика развития взаимоотношений способствует долгосрочному сотрудничеству. Губернатор края заявил, что данные направления являются фундаментом для многолетней дружбы регионов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент России Владимир Путин поддержит Северную Корею в случае военного конфликта с недружественными странами.