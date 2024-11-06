«Дружба на долгие годы»: губернатор Приморья провел переговоры с дипломатами КНДР

Олег Кожемяко отметил, что сотрудничество в области культуры тоже активно налаживается. Российские деятели искусства представили в Пхеньяне балет «Спящая красавица». Также Приморский край заинтересован в участии корейских коллективов в региональных театральных фестивалях.