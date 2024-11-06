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Posted 6 ноября, 02:22

Published 6 ноября, 02:22

Modified 6 ноября, 02:24

Updated 6 ноября, 02:24

Автомобилисты встали в пробку из-за стада на мосту в Приморском крае

Из-за овец на мосту собралась пробка в Приморье — фото

6 ноября 2024, 02:22
Фото: 1MI.

Автомобилисты встали в пробку из-за стада на мосту в Приморском крае

Сюжет
Мост
Настоящее столпотворение наблюдается в Партизанском районе Приморского края. Всему виной стадо парнокопытных, в компанию которых «затесалась» собака.

В приморском telegram-канале появились занятные кадры со стадом парнокопытных, сделанные, предположительно, в Екатериновке. Животные, судя по всему, под предводительством пастуха двигались по мосту, тем самым осложняя путь местных автомобилистов. Стоит отметить, что водители терпеливо ждали, пока козы и овцы минуют мостовое сооружение.

Вероятно, местное население уже привыкло к необычным участникам движения. Более того, неизвестно, как поведут себя животные при агрессивном поведении автолюбителей.

Фото: nakhodkavirtual

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты затеяли дерби прямо на проезжей части в дальневосточной столице. К слову, «игрища» получились весьма суровыми.

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