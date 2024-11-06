Из-за овец на мосту собралась пробка в Приморье — фото

В приморском telegram-канале появились занятные кадры со стадом парнокопытных, сделанные, предположительно, в Екатериновке. Животные, судя по всему, под предводительством пастуха двигались по мосту, тем самым осложняя путь местных автомобилистов. Стоит отметить, что водители терпеливо ждали, пока козы и овцы минуют мостовое сооружение.