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Posted 6 ноября, 04:43

Published 6 ноября, 04:43

Modified 6 ноября, 04:45

Updated 6 ноября, 04:45

Перелетные птицы с запозданием улетают на юг из Приморского края

Не увидим их до весны: птицы стаями улетают из Приморья — видео

6 ноября 2024, 04:43
Фото: 1MI.

Перелетные птицы с запозданием улетают на юг из Приморского края

Сюжет
Зима
Стаи птиц улетают на юг из родных краёв. В этот раз они собрались лететь из Приморья на зимовку с запозданием.

С приходом холодов птицы начинают свое ежегодное путешествие на юг. В Приморье в этом году они немного припоздали: стаи стали выстраиваться клином и улетать на юг только в ноябре, уже после первого снега.

Видео с началом путешествия пернатых появилось в сети.

Видео: Маглипогода.

Когда птицы вернутся обратно, будет во многом зависеть от погоды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда настоящая зима принесет осадки и морозы в Приморье. Ждать похолодания и снегопада можно уже скоро.

Это были цветочки: настоящая зима вот-вот ударит по Приморью
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#Общество#Видео#Зима#Снег#Климат#Путешествие#Приморский край#Птицы#Приморье#Морозы#Юг
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