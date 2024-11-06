Не увидим их до весны: птицы стаями улетают из Приморья — видео

Posted 6 ноября, 04:43
Published 6 ноября, 04:43
Modified 6 ноября, 04:45
Updated 6 ноября, 04:45
С приходом холодов птицы начинают свое ежегодное путешествие на юг. В Приморье в этом году они немного припоздали: стаи стали выстраиваться клином и улетать на юг только в ноябре, уже после первого снега.
Видео с началом путешествия пернатых появилось в сети.
Когда птицы вернутся обратно, будет во многом зависеть от погоды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда настоящая зима принесет осадки и морозы в Приморье. Ждать похолодания и снегопада можно уже скоро.