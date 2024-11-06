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Posted 6 ноября, 04:27

Published 6 ноября, 04:27

Modified 6 ноября, 04:29

Updated 6 ноября, 04:29

Гололед и снежный накат мешают автомобилистам на трассах в Приморском крае

Теперь так будет до весны? Фуры встали на скользких трассах в Приморье — видео

6 ноября 2024, 04:27
Фото: 1MI.

Гололед и снежный накат мешают автомобилистам на трассах в Приморском крае

Сюжет
Дороги
Зима уже наступает: гололед создает сложности для водителей на трассах в Приморье. Очевидцы рассказали, что фуры начинает разворачивать на льду.

С первыми «минусами» трассы начали подмерзать в Приморье. Из-за гололеда водители уже сталкиваются с трудностями на дорогах. На трассе в направлении Спасска-Дальнего движение осложнено: снежный накат и ледяная корка покрыли все.

Видео: ussur_mikh_kray.

Очевидцы рассказывают, что фуры не могут проехать по некоторым участкам из-за наледи. По их словам, местами большегрузы начинает разворачивать. Автолюбителям советуют воздержаться от дальних поездок и переждать, пока дороги не почистят.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье в ближайшее время.

Гололед и снежный накат: зима осваивается в Приморье
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