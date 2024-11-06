Теперь так будет до весны? Фуры встали на скользких трассах в Приморье — видео

Posted 6 ноября, 04:27
Published 6 ноября, 04:27
Modified 6 ноября, 04:29
Updated 6 ноября, 04:29
С первыми «минусами» трассы начали подмерзать в Приморье. Из-за гололеда водители уже сталкиваются с трудностями на дорогах. На трассе в направлении Спасска-Дальнего движение осложнено: снежный накат и ледяная корка покрыли все.
Очевидцы рассказывают, что фуры не могут проехать по некоторым участкам из-за наледи. По их словам, местами большегрузы начинает разворачивать. Автолюбителям советуют воздержаться от дальних поездок и переждать, пока дороги не почистят.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье в ближайшее время.