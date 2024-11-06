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Posted 6 ноября, 06:43

Published 6 ноября, 06:43

Modified 6 ноября, 06:45

Updated 6 ноября, 06:45

Мужчина с ножом напал на девушек во Владивостоке

Ножевые в голову и живот: жестокое нападение произошло в многоэтажке Владивостока

6 ноября 2024, 06:43
Фото: 1MI.

Мужчина с ножом напал на девушек во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Молодой человек наведался в гости к знакомой во Владивостоке. Итог: три пострадавших девушки с ножевыми ранениями.

Мужчина 2004 года рождения напал на жительниц дальневосточной столицы в одной из многоэтажек на Русской, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Злоумышленник пришел в гости к девушке и ударил ее ножом в живот. Затем он ранил еще одну горожанку в голову. Соседка пострадавших вышла на шум и тоже стала жертвой подозреваемого.

Нападавшего задержали и отправили на медосвидетельствование.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина напал на супруга экс-возлюбленной в Приморском крае. Отчаявшись, он захотел вернуть даму сердца, но в итоге ему удалось только стать фигурантом уголовного дела.

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