Ножевые в голову и живот: жестокое нападение произошло в многоэтажке Владивостока

Posted 6 ноября, 06:43
Published 6 ноября, 06:43
Modified 6 ноября, 06:45
Updated 6 ноября, 06:45
Мужчина 2004 года рождения напал на жительниц дальневосточной столицы в одной из многоэтажек на Русской, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Злоумышленник пришел в гости к девушке и ударил ее ножом в живот. Затем он ранил еще одну горожанку в голову. Соседка пострадавших вышла на шум и тоже стала жертвой подозреваемого.
Нападавшего задержали и отправили на медосвидетельствование.
«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина напал на супруга экс-возлюбленной в Приморском крае. Отчаявшись, он захотел вернуть даму сердца, но в итоге ему удалось только стать фигурантом уголовного дела.