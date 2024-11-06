Падал, но не задерживался: первый снег прошел во Владивостоке

Posted 6 ноября, 10:58
Published 6 ноября, 10:58
Modified 6 ноября, 11:00
Updated 6 ноября, 11:00
Во Владивостоке выпал первый снег. Жители города сняли множество видео и фото со снежинками и припорошенными клумбами. Несколькими из них поделились с редакцией.
При этом в городе все еще было довольно тепло — температура днем не понижалась намного ниже нуля, держалась на уровне -1°С. Буквально за несколько минут снег успевал растаять, позже выпадал и таял снова.
Теперь зима по-настоящему близко. Автомобилистам важно быть осторожными на дорогах: гололедица может увеличить риск ДТП.
Городские службы уже начали готовиться к уборке, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта в случае, если снега выпадет намного больше.