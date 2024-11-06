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Posted 6 ноября, 10:58

Published 6 ноября, 10:58

Modified 6 ноября, 11:00

Updated 6 ноября, 11:00

Падал, но не задерживался: первый снег прошел во Владивостоке

Падал, но не задерживался: первый снег прошел во Владивостоке

6 ноября 2024, 10:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Первый снег полностью растаял во Владивостоке. Даже с сильным ветром в городе оказалось слишком тепло для снега.

Во Владивостоке выпал первый снег. Жители города сняли множество видео и фото со снежинками и припорошенными клумбами. Несколькими из них поделились с редакцией.

Видео: vostokmedia.com.

При этом в городе все еще было довольно тепло — температура днем не понижалась намного ниже нуля, держалась на уровне -1°С. Буквально за несколько минут снег успевал растаять, позже выпадал и таял снова.

Фото: vostokmedia.com

Теперь зима по-настоящему близко. Автомобилистам важно быть осторожными на дорогах: гололедица может увеличить риск ДТП.

Городские службы уже начали готовиться к уборке, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта в случае, если снега выпадет намного больше.

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