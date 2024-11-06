Проезда снова нет: большегруз провалился около моста в Приморье — фото

Posted 6 ноября, 03:32
Published 6 ноября, 03:32
Modified 6 ноября, 03:34
Updated 6 ноября, 03:34
Фура провалилась на временном объезде закрытого моста в районе Старогордеевки в Анучинском районе Приморья, сообщают очевидцы. Случилось это после запуска движения большегрузов на участке.
Сообщают, что в данный момент на месте образовалась пробка. Фото с места появилось в сети.
Выяснилось, что грузовик не провалился, а одним колесом съехал в кювет. Его довольно быстро удалось высвободить, сообщили в краевом Минтрансе. Пробки на месте больше нет, работы по строительству объезда планируют завершить до конца дня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как идут работы в Анучинском районе, где недавно закрыли мост.