vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 03:32

Published 6 ноября, 03:32

Modified 6 ноября, 03:34

Updated 6 ноября, 03:34

Фура провалилась в землю около закрытого моста в Приморском крае

Проезда снова нет: большегруз провалился около моста в Приморье — фото

6 ноября 2024, 03:32
Фото: 1MI.

Фура провалилась в землю около закрытого моста в Приморском крае

Сюжет
Мост
Дорога на сложном участке снова оказалась перекрыта. Тяжелый грузовик провалился и перегородил проезд около закрытого моста в Приморье.

Фура провалилась на временном объезде закрытого моста в районе Старогордеевки в Анучинском районе Приморья, сообщают очевидцы. Случилось это после запуска движения большегрузов на участке.

Сообщают, что в данный момент на месте образовалась пробка. Фото с места появилось в сети.

Фото: vlad_ork

Выяснилось, что грузовик не провалился, а одним колесом съехал в кювет. Его довольно быстро удалось высвободить, сообщили в краевом Минтрансе. Пробки на месте больше нет, работы по строительству объезда планируют завершить до конца дня.

Видео: mintrans_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как идут работы в Анучинском районе, где недавно закрыли мост.

Что происходит в месте обрушения моста в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Фура полностью заблокировала выезд из важного района в центр Владивостока — видеоАвария затрудняет движение на важной улице во Владивостоке — где?Смертельная авария случилась на оживленной улице во Владивостоке — фото (18+)
#Новости#Общество#Видео#Мост#Пробка#Фото#Приморский край#ДТП#Приморье#Объезд#Происшествия#Грузовик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика