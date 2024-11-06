Выталкивали в окно на скорости: жуткая жестокость попала на камеру в Приморье — видео

Posted 6 ноября, 02:45
Published 6 ноября, 02:45
Modified 6 ноября, 02:47
Updated 6 ноября, 02:47
Случай на трассе поразил автомобилистов в Приморье. Легковушка привлекла внимание одного из водителей тем, что из окна авто на скорости пытались выталкивать живое существо.
Происходившее сняла камера видеорегистратора. Запись появилась в сети.
Из окна выталкивали щенка или взрослую собаку. Кто это делал и почему, остается только догадываться. Владелец видеорегистратора поделился записью в сети в надежде на то, что жестоким хозяином четвероногого заинтересуется полиция.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пробке, которая собралась из-за овец на мосту.