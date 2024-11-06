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Posted 6 ноября, 02:45

Published 6 ноября, 02:45

Modified 6 ноября, 02:47

Updated 6 ноября, 02:47

Пугающе жестокий поступок сняли на камеру на трассе в Приморском крае

Выталкивали в окно на скорости: жуткая жестокость попала на камеру в Приморье — видео

6 ноября 2024, 02:45
Фото: 1MI.

Пугающе жестокий поступок сняли на камеру на трассе в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
Удивительные кадры с записи видеорегистратора появились в сети. Жители Приморья увидели на них чужой жестокий поступок. Очевидцы расценили его как издевательство.

Случай на трассе поразил автомобилистов в Приморье. Легковушка привлекла внимание одного из водителей тем, что из окна авто на скорости пытались выталкивать живое существо.

Происходившее сняла камера видеорегистратора. Запись появилась в сети.

Видео: DPS VL.

Из окна выталкивали щенка или взрослую собаку. Кто это делал и почему, остается только догадываться. Владелец видеорегистратора поделился записью в сети в надежде на то, что жестоким хозяином четвероногого заинтересуется полиция.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пробке, которая собралась из-за овец на мосту.

Из-за овец на мосту собралась пробка в Приморье — фото
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#Общество#Видео#Автомобилисты#Приморский край#Приморье#Происшествия#Жестокость
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