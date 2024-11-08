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Posted 8 ноября, 03:01

Published 8 ноября, 03:01

Modified 8 ноября, 03:03

Updated 8 ноября, 03:03

Теплая ноябрьская погода может удивить жителей Приморского края

Аномально теплая погода ожидается в Приморье

8 ноября 2024, 03:01
Фото: vostokmedia.com.

Теплая ноябрьская погода может удивить жителей Приморского края

Сюжет
Погода
В некоторых районах Приморского края ощущается зима после двух снегопадов. Однако теплые температуры вновь наведаются в регион, вопреки холодному настроению ноября.

По данным сайта «Маглипогода» в Приморье ожидается аномальное тепло. Холодный антициклон уйдет в Тихий океан, а в регионе распространится теплый воздух с юга.

Также основатель портала Руслан Юрковский отметил, что 10 ноября пройдут дожди под влиянием фронта. А вот 14 — 15 ноября ожидается ухудшение погоды, подчеркнул народный синоптик.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощный циклон может обрушиться на Приморский край в конце следующей недели. Стоит отметить, снег даст о себе знать в ближайшее время.

Дождь и снег — не предел: мощный циклон может обрушиться на Приморье — когда?
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