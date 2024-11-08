Аномально теплая погода ожидается в Приморье

Posted 8 ноября, 03:01
Published 8 ноября, 03:01
Modified 8 ноября, 03:03
Updated 8 ноября, 03:03
По данным сайта «Маглипогода» в Приморье ожидается аномальное тепло. Холодный антициклон уйдет в Тихий океан, а в регионе распространится теплый воздух с юга.
Также основатель портала Руслан Юрковский отметил, что 10 ноября пройдут дожди под влиянием фронта. А вот 14 — 15 ноября ожидается ухудшение погоды, подчеркнул народный синоптик.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощный циклон может обрушиться на Приморский край в конце следующей недели. Стоит отметить, снег даст о себе знать в ближайшее время.