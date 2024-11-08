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Posted 7 ноября, 23:55

Published 7 ноября, 23:55

Modified 7 ноября, 23:57

Updated 7 ноября, 23:57

Непогода может усилиться из-за циклона в Приморском крае

Дождь и снег — не предел: мощный циклон может обрушиться на Приморье — когда?

7 ноября 2024, 23:55
Фото: 1MI.

Непогода может усилиться из-за циклона в Приморском крае

Сюжет
Погода
На следующей неделе в Приморском крае ожидается ухудшение погодной обстановки. Компанию дождю и снегопаду может составить атмосферный вихрь из Желтого моря.

На следующей неделе в Приморье ожидаются осадки, сообщает главный синоптик региона Борис Кубай. Два атмосферных фронта дадут о себе знать ориентировочно в ночь на понедельник и в четверг. В разных районах прогнозируются дожди, а в горной местности не исключен небольшой снег. Температурный фон будет то повышаться, то понижаться.

Также Борис Кубай отметил, что к концу следующей недели возможна активизация циклонов в Желтом море. Такой расклад может привести к серьезному ухудшению погоды в Приморье, так как бушующий вихрь может выйти в акваторию Японского моря.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зимняя пора медленно осваивается в Приморском крае.

К зиме — медленно, но верно: заморозки наступают по всему Приморью
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