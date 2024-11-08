Дождь и снег — не предел: мощный циклон может обрушиться на Приморье — когда?

Posted 7 ноября, 23:55
Published 7 ноября, 23:55
Modified 7 ноября, 23:57
Updated 7 ноября, 23:57
На следующей неделе в Приморье ожидаются осадки, сообщает главный синоптик региона Борис Кубай. Два атмосферных фронта дадут о себе знать ориентировочно в ночь на понедельник и в четверг. В разных районах прогнозируются дожди, а в горной местности не исключен небольшой снег. Температурный фон будет то повышаться, то понижаться.
Также Борис Кубай отметил, что к концу следующей недели возможна активизация циклонов в Желтом море. Такой расклад может привести к серьезному ухудшению погоды в Приморье, так как бушующий вихрь может выйти в акваторию Японского моря.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зимняя пора медленно осваивается в Приморском крае.