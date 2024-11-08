Дождь и снег — не предел: мощный циклон может обрушиться на Приморье — когда?

На следующей неделе в Приморье ожидаются осадки, сообщает главный синоптик региона Борис Кубай. Два атмосферных фронта дадут о себе знать ориентировочно в ночь на понедельник и в четверг. В разных районах прогнозируются дожди, а в горной местности не исключен небольшой снег. Температурный фон будет то повышаться, то понижаться.