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Posted 8 ноября, 03:44

Published 8 ноября, 03:44

Modified 8 ноября, 05:48

Updated 8 ноября, 05:48

Олень не может выбраться из моря в Приморском крае

«Дрейфует» между судами: олень застрял в морской ловушке в Приморье — видео

8 ноября 2024, 03:44
Фото: 1MI.

Олень не может выбраться из моря в Приморском крае

Сюжет
Море
Беспомощное животное не может выбраться из воды в Приморском крае. Его заметили в акватории Хасанского района. К сожалению, помочь рогатому «пловцу» не так уж и просто.

Олень заблудился в море среди судов. В порту Зарубино животное пытается выбраться на сушу, но тщетно. Как бедолага попала в воду — загадка.

Очевидцы и подписчики новых медиа волнуются за парнокопытное. Автор видео и его товарищи даже обдумывают план, как же помочь бедному зверю. Что сейчас происходит с героем видео — неизвестно.

Видео: trepangdv_exclusive.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычное сообщество создали парнокопытные на заповедной земле Приморского края. Олени весело прогуливаются по лесу без дам.

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