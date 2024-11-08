«Дрейфует» между судами: олень застрял в морской ловушке в Приморье — видео

Posted 8 ноября, 03:44
Published 8 ноября, 03:44
Modified 8 ноября, 05:48
Updated 8 ноября, 05:48
Олень заблудился в море среди судов. В порту Зарубино животное пытается выбраться на сушу, но тщетно. Как бедолага попала в воду — загадка.
Очевидцы и подписчики новых медиа волнуются за парнокопытное. Автор видео и его товарищи даже обдумывают план, как же помочь бедному зверю. Что сейчас происходит с героем видео — неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычное сообщество создали парнокопытные на заповедной земле Приморского края. Олени весело прогуливаются по лесу без дам.