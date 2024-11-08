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Posted 8 ноября, 04:42

Published 8 ноября, 04:42

Modified 8 ноября, 04:44

Updated 8 ноября, 04:44

— 20°C зафиксировали уличные градусники в Приморском крае

Промерзаем до костей: «адские» морозы ударили по Приморью — фото

8 ноября 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney.

— 20°C зафиксировали уличные градусники в Приморском крае

Сюжет
Погода
Холода нещадно наносят удар по Приморскому краю. В некоторые районы «наведался» двадцатиградусный мороз.

Чугуевский район, судя по всему, является полюсом холода в регионе, сообщают новые медиа. В Березовке сегодня термометры показали -20 градусов по Цельсию. Зима все ближе подбирается к Приморью.

К слову, минусовой «ад» наблюдался и на севере края.

«В поселке Восток -17 градусов», — написала девушка.

А вот в Киевке морозная ночь сменилась плюсовыми температурами.

«Всем холодам назло. Ночью -4, а сейчас +10, тепло и солнечно», — поведала местная жительница.

Приморцы, проживающие там, где ночи не такие холодные, не в восторге от приближающихся перемен.

«Промерзаю даже в куртке. Не хочется зимы от слова „совсем“», — отметила женщина из дальневосточной столицы.
Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае совсем скоро может наступить аномально теплая погода. После чего начнется ухудшение синоптической обстановки.

Аномально теплая погода ожидается в Приморье
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