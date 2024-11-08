Промерзаем до костей: «адские» морозы ударили по Приморью — фото

Posted 8 ноября, 04:42
Published 8 ноября, 04:42
Modified 8 ноября, 04:44
Updated 8 ноября, 04:44
Чугуевский район, судя по всему, является полюсом холода в регионе, сообщают новые медиа. В Березовке сегодня термометры показали -20 градусов по Цельсию. Зима все ближе подбирается к Приморью.
К слову, минусовой «ад» наблюдался и на севере края.
«В поселке Восток -17 градусов», — написала девушка.
А вот в Киевке морозная ночь сменилась плюсовыми температурами.
«Всем холодам назло. Ночью -4, а сейчас +10, тепло и солнечно», — поведала местная жительница.
Приморцы, проживающие там, где ночи не такие холодные, не в восторге от приближающихся перемен.
«Промерзаю даже в куртке. Не хочется зимы от слова „совсем“», — отметила женщина из дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае совсем скоро может наступить аномально теплая погода. После чего начнется ухудшение синоптической обстановки.