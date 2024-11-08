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Posted 8 ноября, 07:40

Published 8 ноября, 07:40

Modified 8 ноября, 07:42

Updated 8 ноября, 07:42

Из-за затора осложнено движение в центре Владивостока

Центр города — всё: «мертвая» пробка сковала движение во Владивостоке — видео

8 ноября 2024, 07:40
Фото: vostokmedia.com.

Из-за затора осложнено движение в центре Владивостока

Сюжет
Дорожное движение
Вечер пятницы у многих приморцев ассоциируется с жуткими пробками во Владивостоке. К слову, сегодня дорожные коллапсы особенно печальные.

Автомобилисты встали в самую что ни на есть «мертвую» пробку в центре дальневосточной столицы. Горожанка поделилась кадрами из самого «сердца» затора, где движения не происходит уже около двадцати минут.

Машины простаивают в ожидании хоть какого-то сдвига на дороге. Вероятно, пятничные планы многих приморцев рухнули из-за столпотворения около центральной площади. Неизвестно, на сколько километров растянулся транспортный коллапс.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая пробка собралась в пригороде Владивостока из-за перевернутого автомобиля. Из города выбраться стало крайне тяжело.

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