Центр города — всё: «мертвая» пробка сковала движение во Владивостоке — видео

Posted 8 ноября, 07:40
Published 8 ноября, 07:40
Modified 8 ноября, 07:42
Updated 8 ноября, 07:42
Автомобилисты встали в самую что ни на есть «мертвую» пробку в центре дальневосточной столицы. Горожанка поделилась кадрами из самого «сердца» затора, где движения не происходит уже около двадцати минут.
Машины простаивают в ожидании хоть какого-то сдвига на дороге. Вероятно, пятничные планы многих приморцев рухнули из-за столпотворения около центральной площади. Неизвестно, на сколько километров растянулся транспортный коллапс.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая пробка собралась в пригороде Владивостока из-за перевернутого автомобиля. Из города выбраться стало крайне тяжело.