Жители Приморья рискуют не попасть на Родину: их не отпускает Spectrum of the Seas

Posted 8 ноября, 05:20
Published 8 ноября, 05:20
Modified 9 ноября, 00:38
Updated 9 ноября, 00:38
Более 500 туристов из России остаются на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришватровался в порту Йокогама в Японии на вынужденный ремонт. По последним данным, на борту 538 россиян.
По свидетельствам пассажиров и заявлениям представителей туристической компании CruClub, туристам предоставили скидки на напитки, а также бесплатный Wi-Fi на одно устройство в каюте. Это все же не может утешить путешественников, так как у большинства из них, а возможно и у всех, истекли транзитные визы Японии: при сходе с борта судна они будут являться нелегалами. При этом у многих россиян сгорают билеты на родину, воспользоваться которыми они не могут.
Сотрудники посольства России в Японии уточнили, есть ли возможность эвакуировать соотечественников в РФ. Специалисты миграционной службы Японии готовы предоставить транспортный коридор россиянам, но только в том случае, если с просьбой об этом обратится компания-оператор лайнера Royal Caribbean International. Пока официальных заявлений представители компании не делали.
Редакция «Восток-Медиа» постаралась уточнить, есть ли на борту судна жители Владивостока и Приморского края. В представительстве Министерства иностранных дел посоветовали обратиться в консульский отдел посольства России в Японии. Диппредставители сообщили нашему корреспонденту, что данные о пассажирах конфиденциальны, и разглашать их не имеют права.
Также, по информации источника издания, знакомого с ситуацией, жители Владивостока должны были отправиться в круиз на этом лайнере из Шанхая. Не исключено, что приморцы находились на судне и во время вынужденной стоянки в Японии.
Тем, кто не сможет отправиться в путешествие, обещают вернуть деньги за путевки, но и здесь россиян ждут сложности: как сообщают сами туристы, средства могут вернуть только на личные карты зарубежных банков.
В наиболее затруднительном положении все же пассажиры, которые находятся на борту до сих пор.
В последние часы в сети появилась информация о том, что судно отшвартовалось из порта Йокогама в Японии и отправилось по маршруту в Шанхай. Пока эта информация официально не подтверждена, но и не опровергнута. Оперативно проверить данные журналистам редакции не удалось.
В любом случае, туристов из России отбытие бы не успокоило: дорога займет как минимум два дня, а дорогостоящие авиабилеты, по которым многие должны были вылетать из Шанхая на родину, сгорают. Многие россияне собирались лететь домой сразу после прибытия судна в Китай: 8 и 9 ноября. По информации компании-оператора лайнера, судно пришвартуется в китайском порту Баошань ориентировочно 11 ноября. Как в таком случае быть тем, у кого не осталось средств на обратную дорогу, неизвестно. Тяжело может быть и в ожидании своего рейса домой: безвизовый транзит может успеть истечь. Не исключено, что по прибытии судна с сотнями россиян в Китай ситуация повторится, и граждане будут вынуждены просить о помощи дипломатов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что элитный круизный лайнер удивительных размеров «держит в заложниках» более 500 граждан России.