Жители Приморья рискуют не попасть на Родину: их не отпускает Spectrum of the Seas

В любом случае, туристов из России отбытие бы не успокоило: дорога займет как минимум два дня, а дорогостоящие авиабилеты, по которым многие должны были вылетать из Шанхая на родину, сгорают. Многие россияне собирались лететь домой сразу после прибытия судна в Китай: 8 и 9 ноября. По информации компании-оператора лайнера, судно пришвартуется в китайском порту Баошань ориентировочно 11 ноября. Как в таком случае быть тем, у кого не осталось средств на обратную дорогу, неизвестно. Тяжело может быть и в ожидании своего рейса домой: безвизовый транзит может успеть истечь. Не исключено, что по прибытии судна с сотнями россиян в Китай ситуация повторится, и граждане будут вынуждены просить о помощи дипломатов.