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Posted 10 ноября, 06:24

Published 10 ноября, 06:24

Modified 10 ноября, 06:26

Updated 10 ноября, 06:26

Осадки нанесут удар по Приморскому краю в ближайшие часы

Непогода уже на горизонте: Приморье готовится к дождям и ветрам

10 ноября 2024, 06:24
Фото: 1MI.

Осадки нанесут удар по Приморскому краю в ближайшие часы

Сюжет
Погода
Теплая погода оказалась обманкой, ведь совсем скоро на Приморский край обрушится очередная порция дождей.

По данным портала «Маглипогода», фронт вот-вот настигнет Приморье. Совсем скоро непогода обрушится на многие районы региона. Дожди окатят территории края с 16 до 20 часов, отметил основатель сайта Руслан Юрковский. На севере выпадет больше всего осадков.

Ветреная погода наблюдается на большей территории Приморья, на западе уже становится пасмурно. Однако на востоке все еще довольно тепло, отмечает метеоблогер. Не исключено, что в ближайшее время местные жители начнут делиться информацией о начале дождя.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осадки прогнозируются в Приморском крае после обеда.

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